Финляндия готова извиниться перед коренным народом

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выступил с инициативой принести официальные извинения саамскому народу, пишет газета Iltalehti. Он открыто назвал политику государства в прошлом дискриминационной.

Чиновник подчеркнул, что извинения должны быть исчерпывающими и значимыми. Это заявление прозвучало после отчета правительственной комиссии по установлению истины. Госорган рекомендовал конкретные шаги для улучшения положения коренного народа, включая создание специальной должности в аппарате премьер-министра.

Премьер-министру кажется «очевидной» необходимость принести извинения саамам за дискриминацию по этническому признаку, — цитирует газета слова Орпо.

Ранее стало известно, что власти Финляндии на протяжении многих десятилетий проводили политику ассимиляции в отношении коренного саамского населения. Об этом свидетельствуют выводы комиссии по правде и примирению, изучившей историю отношений государства с этой этнической группой. Согласно документу, детей из саамских семей отправляли в специальные интернаты, где им официально запрещалось разговаривать на родном языке. Параллельно государство активно изымало земли, исторически принадлежавшие этому народу, и переводило их в свою собственность.