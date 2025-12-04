Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 21:53

Финляндия готова извиниться перед коренным народом

Премьер Финляндии Орпо предложил принести извинения народу саами

Петтери Орпо Петтери Орпо Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выступил с инициативой принести официальные извинения саамскому народу, пишет газета Iltalehti. Он открыто назвал политику государства в прошлом дискриминационной.

Чиновник подчеркнул, что извинения должны быть исчерпывающими и значимыми. Это заявление прозвучало после отчета правительственной комиссии по установлению истины. Госорган рекомендовал конкретные шаги для улучшения положения коренного народа, включая создание специальной должности в аппарате премьер-министра.

Премьер-министру кажется «очевидной» необходимость принести извинения саамам за дискриминацию по этническому признаку, — цитирует газета слова Орпо.

Ранее стало известно, что власти Финляндии на протяжении многих десятилетий проводили политику ассимиляции в отношении коренного саамского населения. Об этом свидетельствуют выводы комиссии по правде и примирению, изучившей историю отношений государства с этой этнической группой. Согласно документу, детей из саамских семей отправляли в специальные интернаты, где им официально запрещалось разговаривать на родном языке. Параллельно государство активно изымало земли, исторически принадлежавшие этому народу, и переводило их в свою собственность.

Финляндия
коренные народы
извинения
преступления
