В Финляндии раскрыли темные страницы истории страны

Власти Финляндии на протяжении многих десятилетий проводили политику ассимиляции в отношении коренного саамского населения, пишет агентство Bloomberg. Об этом свидетельствуют выводы комиссии по правде и примирению, изучившей историю отношений государства с этой этнической группой.

Согласно докладу, детей из саамских семей отправляли в специальные интернаты, где им официально запрещалось разговаривать на родном языке. Параллельно государство активно изымало земли, исторически принадлежавшие этому народу, и переводило их в свою собственность.

Изъятые территории часто использовались для масштабных экономических проектов, таких как строительство крупнейших в Европе гидроаккумулирующих резервуаров. Это приводило к насильственному переселению местных жителей с исконных земель, где их семьи веками занимались традиционными промыслами.

Как отмечается в документе, многие саамы, плохо владевшие финским языком, не могли юридически отстаивать свои права на эти территории. В результате негласной политики ассимиляции, о которой рассказали более 400 свидетелей, саамские языки и культура оказались на грани полного исчезновения.

