04 декабря 2025 в 17:11

В Финляндии раскрыли темные страницы истории страны

Bloomberg: Финляндия десятилетиями ограничивала язык и забирала земли саамов

Финляндия Финляндия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Власти Финляндии на протяжении многих десятилетий проводили политику ассимиляции в отношении коренного саамского населения, пишет агентство Bloomberg. Об этом свидетельствуют выводы комиссии по правде и примирению, изучившей историю отношений государства с этой этнической группой.

Согласно докладу, детей из саамских семей отправляли в специальные интернаты, где им официально запрещалось разговаривать на родном языке. Параллельно государство активно изымало земли, исторически принадлежавшие этому народу, и переводило их в свою собственность.

Изъятые территории часто использовались для масштабных экономических проектов, таких как строительство крупнейших в Европе гидроаккумулирующих резервуаров. Это приводило к насильственному переселению местных жителей с исконных земель, где их семьи веками занимались традиционными промыслами.

Как отмечается в документе, многие саамы, плохо владевшие финским языком, не могли юридически отстаивать свои права на эти территории. В результате негласной политики ассимиляции, о которой рассказали более 400 свидетелей, саамские языки и культура оказались на грани полного исчезновения.

Ранее Финляндия начала строить забор рядом с российской границей и оснащать его камерами наблюдения. В Лапландии работы почти завершены, а весь проект длиной более 200 километров планируют закончить к лету 2026 года. При этом полностью границу протяженностью 1300 километров перекрыть не удастся.

