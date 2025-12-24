Песков раскрыл, как должны вестись переговоры с Украиной Песков: переговоры с Украиной должны вестись в закрытом формате

Переговоры по урегулированию на Украине должны вестись в непубличном, закрытом формате, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал РБК сообщения западных СМИ о якобы намерениях Москвы добиться изменений в 20 пунктах плана Киева.

Нет, здесь не будет комментариев. Мы по-прежнему считаем, что все должно вестись в закрытом режиме, — подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется. Журналисты спросили его, не ожидаются ли контакты лидеров двух государств в ближайшем будущем.

До этого глава КГБ Иван Тертель заявил, что Минску поступили новые предложения от Вашингтона по теме мирного разрешения конфликта на Украине. По его словам, активный диалог между президентами США и Белоруссии продолжается. Тертель также заявил, что положительный результат будет достигнут и спустя некоторое время появятся хорошие новости.

Также сообщалось, что американская сторона ведет подготовку к возможному визиту Путина на саммит «Группы двадцати» в следующем году. Встреча лидеров запланирована на декабрь 2026 года в Майами.