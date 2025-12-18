США готовятся к приему Путина в 2026 году

Американская сторона ведет подготовку к возможному визиту президента РФ Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» в следующем году, сообщила в беседе с РИА Новости российская шерпа (в дипломатической практике — представитель руководителя государства — прим. ред.) в G20 Светлана Лукаш. Встреча лидеров запланирована на декабрь 2026 года в Майами. В рамках начавшегося председательства США первая встреча шерп стран G20 уже прошла в Вашингтоне 15–16 декабря.

Страна-председатель готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года, — уточнила Лукаш.

Работа по подготовке саммита ведется в тесной координации с другими членами неформальной управляющей «тройки» G20, куда, помимо США, входят Бразилия (прошлый председатель) и ЮАР (будущий председатель). Такое взаимодействие обеспечивает преемственность в повестке крупнейшего форума по экономическому сотрудничеству.

Ранее американские СМИ сообщали, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа планирует лишить Южно-Африканскую Республику приглашения на саммит G20 в 2026 году. Это станет первым случаем полного исключения страны за всю историю форума. Решение об отстранении ЮАР связано с выдвинутыми против ее властей обвинениями в «геноциде белого населения».