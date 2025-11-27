Саммит G20 в 2026 году может пройти без одной из африканских стран

Саммит G20 в 2026 году может пройти без одной из африканских стран CNN: США думают над исключением ЮАР из списка участников саммита G20

Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить Южно-Африканскую Республику приглашения на саммит G20 в 2026 году, передает CNN. Это станет первым случаем полного исключения страны за всю историю форума. Вашингтон намерен предложить освободившееся место Польше, чьи отношения с Трампом стремительно укрепляются.

По данным CNN, решение об отстранении ЮАР связано с выдвинутыми против ее властей обвинениями в «геноциде белого населения». Ранее США уже бойкотировали саммит «двадцатки», который должен был пройти в этой стране в 2025 году.

Южная Африка НЕ ​​получит приглашения на саммит G20 2026 года, который пройдёт в следующем году в Майами, штат Флорида. Южная Африка продемонстрировала миру, что она не достойна членства ни в одной из организаций, и мы немедленно прекратим все выплаты и субсидии, — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Преемником ЮАР может стать Польша, которая уже давно стремится к членству в G20. Ее президент Кароль Навроцкий уже сообщал о получении приглашения, а министр финансов Анджей Доманьский подчеркивал экономические достижения страны, которая обошла Швейцарию и стала двадцатой экономикой мира. Таким образом, Вашингтон не просто меняет состав участников, а проводит резкую кадровую перестановку на геополитической арене, говорится в статье.

Ранее министр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа на встрече G20 иронично прокомментировал отсутствие делегации Соединенных Штатов. Он отметил, то «все, кто имеет значение, здесь». Его слова, сказанные в ответ на вопрос о непредставленности Вашингтона, были встречены аплодисментами участников мероприятия.