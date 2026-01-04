Атака США на Венесуэлу
Два человека погибли и 150 пострадали от удара молнии на фестивале

Более 150 человек пострадали и двое умерли из-за удара молнии на фестивале в ЮАР

Во время проведения ежегодного фестиваля Di Trupa в ЮАР ударила молния, передает департамент здравоохранения Северо-Западной провинции страны в соцсети X. По предварительной информации, два человека погибли и 150 пострадали.

Инцидент произошел неподалеку от деревни Матибестад, которая располагается в 70 километрах от Претории. Большинство пострадавших получили легкие ожоги. Еще 13 человек находятся в критическом состоянии.

Мы хотим выразить нашу признательность департаменту здравоохранения Гаутенга за помощь в ликвидации чрезвычайной ситуации, в частности за направление двух машин скорой помощи и госпитализацию пациентов, нуждавшихся в неотложной помощи, — заявил министр здравоохранения Селло Лехари.

Ранее сообщалось, что молния два раза ударила самолет Pegasus Airlines, который следовал из Стамбула в Санкт-Петербург. Следуя протоколам безопасности, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. В общей сложности Airbus A321 провел около двух часов в воздухе над акваторией Черного моря, чтобы сжечь топливо и совершить безопасную посадку. В итоге прилет в Россию задержался на несколько часов.

