Два человека погибли и 150 пострадали от удара молнии на фестивале

Более 150 человек пострадали и двое умерли из-за удара молнии на фестивале в ЮАР

Во время проведения ежегодного фестиваля Di Trupa в ЮАР ударила молния, передает департамент здравоохранения Северо-Западной провинции страны в соцсети X. По предварительной информации, два человека погибли и 150 пострадали.

Инцидент произошел неподалеку от деревни Матибестад, которая располагается в 70 километрах от Претории. Большинство пострадавших получили легкие ожоги. Еще 13 человек находятся в критическом состоянии.

Мы хотим выразить нашу признательность департаменту здравоохранения Гаутенга за помощь в ликвидации чрезвычайной ситуации, в частности за направление двух машин скорой помощи и госпитализацию пациентов, нуждавшихся в неотложной помощи, — заявил министр здравоохранения Селло Лехари.

