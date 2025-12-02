Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 16:34

Самолет с россиянами посадили в Турции после двух ударов молнии

В самолет Pegasus Airlines дважды ударила молния по пути из Турции в Россию

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Молния дважды ударила в выполнявший рейс из Стамбула в Санкт-Петербург самолет Pegasus Airlines во время набора высоты, сообщает Travel And Tour World. Следуя протоколам безопасности, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Инцидент произошел вечером 30 ноября. В общей сложности Airbus A321 провел около двух часов в воздухе над акваторией Черного моря, сжигая топливо, чтобы снизить массу до безопасного уровня для посадки. В ночь на 1 декабря воздушное судно благополучно приземлилось в Стамбуле. Никто из пассажиров не получил травм — их пересадили на резервный самолет. В итоге прилет в Санкт-Петербург задержался на несколько часов.

Ранее в «Аэрофлоте» сообщили, что его воздушное судно, следовавшее из Иркутска в Москву, выполнило посадку в аэропорту Перми по причине сигнализации о повышенном расходе топлива. Данная посадка была проведена в штатном режиме, а слухи о его утечке, распространяемые рядом средств массовой информации, являются недостоверными.

До этого самолет авиакомпании Batik Air с выпускниками школ на борту аварийно приземлился после отказа силовой установки при взлете. Происшествие с воздушным судном Boeing 737 MAX случилось в ходе рейса из Мельбурна на остров Бали.

авиаинциденты
самолеты
молнии
Турция
Стамбул
Cанкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Психолог рассказала, как хоббидоггинг помогает избегать ответственности
ФЛГР объяснила решение по отстранению Большунова от соревнований
Набиуллина высказалась о влиянии ключевой ставки на бизнес
Мать покрывала садиста: отчим до смерти забил падчерицу скалкой
В Раде оценили ситуацию в экономике Украины
Малышева раскритиковала холостяка после его признания
Элитное авто в Москве превратилось в факел
В СВОП раскрыли, о чем говорит приезд в Россию зятя Трампа Кушнера
Николаев ответил на обвинения Собчак в жадности
Эксперт рассказал, можно ли заменить традиционное мясо насекомыми
Допуск российских лыжников до турниров разозлил норвежцев
Появились новые детали в деле девочки, которая умерла в стоматологии
«С каждым днем хуже»: Долину предупредили о репутационной точке невозврата
«Позорно сбежал»: Володин раскрыл, кто чуть не довел мир до ядерной войны
«Будто в плену у фашистов побывал»: мужчину избили на концерте Шуфутинского
Стало известно наказание для Большунова по итогам инцидента с Бакуровым
Ученый назвал явление, из-за которого может не быть снега
Самолет с россиянами посадили в Турции после двух ударов молнии
Крупный застройщик из-за долгов решил выпустить облигации
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.