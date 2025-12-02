Самолет с россиянами посадили в Турции после двух ударов молнии

Самолет с россиянами посадили в Турции после двух ударов молнии В самолет Pegasus Airlines дважды ударила молния по пути из Турции в Россию

Молния дважды ударила в выполнявший рейс из Стамбула в Санкт-Петербург самолет Pegasus Airlines во время набора высоты, сообщает Travel And Tour World. Следуя протоколам безопасности, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Инцидент произошел вечером 30 ноября. В общей сложности Airbus A321 провел около двух часов в воздухе над акваторией Черного моря, сжигая топливо, чтобы снизить массу до безопасного уровня для посадки. В ночь на 1 декабря воздушное судно благополучно приземлилось в Стамбуле. Никто из пассажиров не получил травм — их пересадили на резервный самолет. В итоге прилет в Санкт-Петербург задержался на несколько часов.

Ранее в «Аэрофлоте» сообщили, что его воздушное судно, следовавшее из Иркутска в Москву, выполнило посадку в аэропорту Перми по причине сигнализации о повышенном расходе топлива. Данная посадка была проведена в штатном режиме, а слухи о его утечке, распространяемые рядом средств массовой информации, являются недостоверными.

До этого самолет авиакомпании Batik Air с выпускниками школ на борту аварийно приземлился после отказа силовой установки при взлете. Происшествие с воздушным судном Boeing 737 MAX случилось в ходе рейса из Мельбурна на остров Бали.