28 ноября 2025 в 14:46

Озвучена истинная причина внеплановой посадки самолета в Перми

«Аэрофлот»: посадка самолета в Перми связана с повышенным расходом топлива

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс из Иркутска в Москву, осуществил посадку в аэропорту Перми из-за индикации повышенного расхода топлива, сообщили в перевозчике. Посадка была выполнена штатно, а информация об утечке топлива, распространяемая некоторыми СМИ, не соответствует действительности.

Информация об утечке топлива, распространяемая рядом СМИ, не соответствует действительности. В соответствии с правилами обеспечения безопасности полетов командир воздушного судна рейса SU1563 Иркутск — Москва за 28 ноября принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Перми в связи с индикацией повышенного расхода топлива, — отметили в компании.

Ранее самолет авиакомпании Air Serbia с артистами Иваном Ургантом и Александром Гудковым на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Мюнхена. Авиалайнер Airbus A319, выполнявший рейс из Лондона в Белград, изменил маршрут после активации датчика задымления в пилотской кабине спустя два часа с момента взлета.

Кроме того, самолет авиакомпании Batik Air с выпускниками школ на борту аварийно приземлился после отказа силовой установки при взлете. Происшествие с воздушным судном Boeing 737 MAX случилось в ходе рейса из Мельбурна на остров Бали.

