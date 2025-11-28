Озвучена истинная причина внеплановой посадки самолета в Перми «Аэрофлот»: посадка самолета в Перми связана с повышенным расходом топлива

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс из Иркутска в Москву, осуществил посадку в аэропорту Перми из-за индикации повышенного расхода топлива, сообщили в перевозчике. Посадка была выполнена штатно, а информация об утечке топлива, распространяемая некоторыми СМИ, не соответствует действительности.

Информация об утечке топлива, распространяемая рядом СМИ, не соответствует действительности. В соответствии с правилами обеспечения безопасности полетов командир воздушного судна рейса SU1563 Иркутск — Москва за 28 ноября принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Перми в связи с индикацией повышенного расхода топлива, — отметили в компании.

