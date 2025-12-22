Новый год-2026
«Аэрофлот» стал партнером финала фестиваля «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ»

Фото: Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»
«Аэрофлот» стал официальным партнером финального сезона фиджитал-фестиваля «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ». Турнир, состоявшийся 21 декабря при поддержке столичного департамента спорта, объединил реальный картинг и киберспортивный симулятор в гибридном формате. Мероприятие прошло на базе детской академии картинга MIKS Karting, официальным спонсором которой является «Аэрофлот».

Финальный этап собрал 72 команды из пяти возрастных и квалификационных групп, включая юниоров (11–14 лет) и профи. Особую ценность турниру добавило выступление команд инклюзивного проекта «Картинг без границ». Настоящим украшением программы стала «Гонка звезд», где первое место заняла команда «Аэрофлота». Не остались без наград и юниоры авиакомпании, взявшие серебро в своей категории.

Турнир приобрел особый статус благодаря дуэли двух титулованных пилотов: чемпиона дрифт-серии RDS GP 2025 Аркадия Цареградцева и чемпиона кольцевых гонок СМП РСКГ TCR Russia 2025 Михаила Симонова. Их противостояние стало центральным событием фестиваля.

«КАРТСИМ ФЕСТ» стал уникальным для России проектом, объединившим два мира гонок: реальные соревнования на картах и виртуальные — на профессиональных симуляторах. Фестиваль, прошедший при поддержке департамента спорта Москвы, собрал звездных пилотов, симрейсеров, блогеров и ведущие спортивные школы. Для «Аэрофлота» поддержка таких технологичных инициатив — часть стратегии по развитию современного спорта.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» проведет розыгрыш бесплатных перелетов и скидочных промокодов от 5 до 25%. Акция «Новогодние чудеса на высоте» затронет 21 российский и международный рейс. Поучаствовать в розыгрыше смогут пассажиры, которые встретят 2026 год на борту самолета.

