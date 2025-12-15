«Аэрофлот» проведет новогодний розыгрыш бесплатных перелетов

«Аэрофлот» проведет традиционный розыгрыш бесплатных перелетов и скидочных промокодов от 5 до 25%. Акция «Новогодние чудеса на высоте» затронет 21 российский и международный рейс. Поучаствовать в розыгрыше смогут пассажиры, которые встретят 2026 год на борту самолета.

Главным призом акции станет бесплатное авиапутешествие экономклассом туда-обратно в любом направлении на регулярных рейсах компании. На каждом новогоднем рейсе разыграют до двух сертификатов. Пассажиры, выигравшие промокоды, смогут применить их до 31 мая 2026 года на любой билет по России. Предложение затронет все классы обслуживания и тарифы, кроме «плоских» и субсидированных. Размер скидки зависит от номинала купона: 5, 10, 15, 20 и 25%. Всего будет разыграно до 8 тыс. промокодов.

В розыгрыше смогут поучаствовать пассажиры всех классов обслуживания, вылетающие в Новый год из Москвы. Акция пройдет на рейсах SU1730 Петропавловск-Камчатский, SU278 Пхукет, SU1704 Владивосток, SU1750 Якутск, SU294 Нячанг, SU270 Бангкок, SU232 Дели, SU208 Шанхай, SU220 Гуанчжоу, SU292 Хошимин, SU1702 Владивосток, SU284 Пхукет, SU204 Пекин, SU1850 Баку, SU1712 Хабаровск, SU1510 Сургут, SU320 Мале, SU276 Пхукет, SU1022 Екатеринбург, SU1638 Омск, SU1306 Новосибирск.

Новогодний розыгрыш сертификатов уже успел стать доброй традицией авиакомпании. «Аэрофлот» ежегодно создает волшебную атмосферу праздника на борту, а пассажиры с радостью принимают участие в акции.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» совершит благотворительный рождественский рейс SU1076 6 января. Полет пройдет по маршруту Москва — Новосибирск. Продажа билетов на рейс уже открыта.