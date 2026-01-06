Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 04:27

Россиян предупредили о «рождественских» мошенниках

Юрист Музеев: мошенники в преддверии Рождества предлагают гадания и обряды

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
В преддверии Рождества активизировались мошенники, предлагающие гадания и обряды для исполнения желаний, рассказал РИА Новости первый заместитель исполнительного директора — руководителя аппарата Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Музеев. Злоумышленники обещают избавить от жизненных трудностей и привлечь удачу.

Преступники используют как онлайн-каналы — социальные сети, мессенджеры, рассылки, так и личные контакты на улице. Одна из распространённых схем строится на запугивании: жертву убеждают, что срочный обряд устранит «тяжелые обстоятельства».

В процессе обряда выясняется, скажем, что проблема настолько серьезная, что требуется подключение еще одного «экстрасенса». Конечно, не бесплатно, а даже для усиления сверхъестественного эффекта по двойному тарифу оплаты, — указал юрист.

Также мошенники используют схему с «доброй бабушкой», выстраивая доверительные отношения с целью последующего обмана. Эксперт призвал граждан быть бдительными и не поддаваться на манипуляции, особенно в праздничный период, когда многие верят в чудеса и исполнение желаний.

Ранее сообщалось, что мошенники начали активно представляться сотрудниками Росфинмониторинга и различных комиссий для обмана граждан. Аферисты пугают жертв штрафами или блокировкой счетов. Под предлогом «защиты» денег они убеждают людей передавать данные или наделять посторонних лиц особыми полномочиями для доступа к финансам.

