Россиян предупредили о новых штрафах за тонировку машин Юрист Машаров: с 9 января тонировка любых машин в России будет караться штрафом

С 9 января 2026 года в России ужесточаются правила наказаний за тонировку стекол автомобилей, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Нововведение теперь затронет все транспортные средства, включая временно ввезенные из-за рубежа.

Закон устраняет правовой пробел, которым ранее пользовались владельцы машин, временно ввозимых из стран, не входящих в ЕАЭС. До этого на них не распространялись нормы Технического регламента Таможенного союза. Теперь при въезде в РФ необходимо будет руководствоваться российскими Правилами дорожного движения и Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации. Штраф за нарушение остался прежним — 500 рублей.

Соответственно, с 9 января 2026 года транспортные средства, которые временно ввозят на территорию РФ, смогут передвигаться с тонировкой, только соответствующей правилам, — отметил Машаров.

Кроме того, суд в Сургуте наказал автомобилиста, который отказался по требованию сотрудника ГАИ снимать тонировку с машины. Как стало известно, правоохранители остановили водителя Lexus GS 250 за тонировку передних боковых стекол, светопропускаемость которых составила недопустимые 30,6%.