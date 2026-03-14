14 марта 2026 в 10:16

В России спрогнозировали переход на четырехдневную рабочую неделю

В России рынок труда со временем постепенно перейдет к четырехдневной рабочей неделе, но это не коснется всех отраслей, об этом в интервью РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что вводить серьезное законодательное регулирование преждевременно и опасно.

Считаю, что какого-либо законодательного серьезного регулирования даже допускать нельзя, это опасно. А вот синергетически, постепенно, эволюционно к этому через, знаете, такой, через диалог, через сближение позиций, постепенно рынок будет сам к этому приходить, — заявил член ГД.

Депутат добавил, что часть работников не сможет перейти на новый график, но найдутся и те, кто будет активно использовать такую возможность. Он также подчеркнул, что вопрос четырехдневной рабочей недели сейчас активно обсуждается, и по этой теме поступает большое количество обращений.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что внедрение четырехдневной рабочей недели в России в настоящее время затруднено из-за множества экономических и социальных факторов. Он выразил сомнение в готовности жителей страны к появлению большого количества свободного времени. По его словам, люди пока не обладают навыками для продуктивной организации собственного отдыха.

