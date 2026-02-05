Депутат Нилов высказал мнение о переходе к четырехдневной рабочей неделе Депутат Нилов: люди должны меньше работать и больше отдыхать без потери дохода

Россияне должны больше отдыхать и меньше работать, при этом производительность труда и доходы граждан должны остаться неизменными, сообщил в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, обеспечить это смогут новые технологии, в том числе искусственный интеллект.

Я считаю, что мы должны больше отдыхать и меньше работать при сохранении доходов и производительности. Но кому-то придется компенсировать выпадающие часы, дни. Я ставлю на технологии. Мы постепенно идем к тому, чтобы часть наших рабочих задач переходила на технику и технологии. ИИ и роботы — реалии сегодняшнего дня, — сказал Нилов.

Он добавил, что постепенно рынок сам придет к оптимизации там, где это возможно. По мнению депутата, ни искусственные ограничения, ни жесткая регуляторика в этом вопросе не нужны. Он обратил внимание на то, что пандемия уже наглядно показала: баланс между работой и свободным временем абсолютно реален.

Ранее Нилов предложил навсегда сделать 31 декабря выходным днем и закрепить это в Трудовом кодексе. Депутат напомнил, что в 2019 и 2020 годах этот день был рабочим, что создавало «предновогоднюю календарную вакханалию». В последующие годы ситуация улучшилась благодаря правительственным решениям, уточнил он.