Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 12:30

Депутат Нилов высказал мнение о переходе к четырехдневной рабочей неделе

Депутат Нилов: люди должны меньше работать и больше отдыхать без потери дохода

Ярослав Нилов Ярослав Нилов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россияне должны больше отдыхать и меньше работать, при этом производительность труда и доходы граждан должны остаться неизменными, сообщил в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, обеспечить это смогут новые технологии, в том числе искусственный интеллект.

Я считаю, что мы должны больше отдыхать и меньше работать при сохранении доходов и производительности. Но кому-то придется компенсировать выпадающие часы, дни. Я ставлю на технологии. Мы постепенно идем к тому, чтобы часть наших рабочих задач переходила на технику и технологии. ИИ и роботы — реалии сегодняшнего дня, — сказал Нилов.

Он добавил, что постепенно рынок сам придет к оптимизации там, где это возможно. По мнению депутата, ни искусственные ограничения, ни жесткая регуляторика в этом вопросе не нужны. Он обратил внимание на то, что пандемия уже наглядно показала: баланс между работой и свободным временем абсолютно реален.

Ранее Нилов предложил навсегда сделать 31 декабря выходным днем и закрепить это в Трудовом кодексе. Депутат напомнил, что в 2019 и 2020 годах этот день был рабочим, что создавало «предновогоднюю календарную вакханалию». В последующие годы ситуация улучшилась благодаря правительственным решениям, уточнил он.

работа
четырехдневка
технологии
Госдума
депутаты
Ярослав Нилов
предложения
Ирина Ковган
И. Ковган
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый образ Пугачевой восхитил поклонников
Пенсионерка стала миллионером после 40 лет неудач в лотереях
Нутрициолог опровергла распространенный миф о режиме питания
Рыбак показал фото с выловленной в море рыбой размером с человека
Удар по многоэтажке, раненый младенец, 167 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 5 февраля
Суд в Петербурге обязал банк выплатить 1 млн рублей из-за автокредита
«Возникает нюанс»: военэксперт назвал главный недостаток ВПК США
Модель OnlyFans, 50-летние сноубордисты: кто едет на ОИ-2026
Американист ответил, почему США должны быть заинтересованы в продлении ДСНВ
«Тревожный сигнал»: Дуров назвал Испанию государством тотальной слежки
Уиткофф сообщил, о чем договорились Россия и Украина в Абу-Даби
Военный эксперт ответил, какое оружие станет главным для США
Напавшего на детский садик мужчину задержали
Пострадавшей при нападении мужчины с ножом на детсад потребовалась помощь
В Госдуме оценили, насколько эффективно сотрудники работают на удаленке
Симоньян восхитилась внешностью бывшей жены Кеосаяна
Кинолог назвал способы успокоить собаку в отсутствие хозяина
В США оценили переговоры по Украине в Абу-Даби
Сервисы такси предложили проверить после скачка цен в снегопады
Лавров ответил на слова об «атаках с севера» на Армению
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.