Иран обрушил ракеты на почти 100 военных объектов Израиля

Иран атаковал 80 военных объектов Израиля, сообщил Корпус стражей Исламской революции. Военные нанесли ракетные удары в ходе 63-й волны операции «Правдивое обещание — 4», передает агентство IRNA.

В рамках 63-й волны операции «Правдивое обещание — 4» 80 различных военных объектов на юге и в центральной части Израиля <...> были точно поражены ракетными системами и беспилотниками, — говорится в сообщении.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщила, что американские военные объекты в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне попали под комбинированный удар. Речь идет о базах Минхад, Аль-Дафра, Аль-Адаири и Мина-Салман. Атаки были совершены с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. В частности, на базах Минхад и Аль-Дафра в ОАЭ поразили командные центры, топливные резервуары и ангары для оборудования.