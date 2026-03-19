19 марта 2026 в 09:29

Иран обрушил ракеты на почти 100 военных объектов Израиля

КСИР: Иран нанес ракетные удары по 80 военным объектам Израиля

Запуск ракеты ВС Ирана Запуск ракеты ВС Ирана Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Иран атаковал 80 военных объектов Израиля, сообщил Корпус стражей Исламской революции. Военные нанесли ракетные удары в ходе 63-й волны операции «Правдивое обещание — 4», передает агентство IRNA.

В рамках 63-й волны операции «Правдивое обещание — 4» 80 различных военных объектов на юге и в центральной части Израиля <...> были точно поражены ракетными системами и беспилотниками, — говорится в сообщении.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщила, что американские военные объекты в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне попали под комбинированный удар. Речь идет о базах Минхад, Аль-Дафра, Аль-Адаири и Мина-Салман. Атаки были совершены с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. В частности, на базах Минхад и Аль-Дафра в ОАЭ поразили командные центры, топливные резервуары и ангары для оборудования.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

