Что известно о новом запрете для фермеров в Сибири Mash: фермерам в Татарстане запретили покупать скот из-за инфекции в Чувашии

Фермерам из татарстанского села Верхнего Услона запретили покупать мясо и скот из-за инфекции крупного рогатого скота в соседней Чувашии, пишет Telegram-канал Mash Iptash. По его информации, это стало первым случаем в республике после начала эпидемии пастереллеза в Сибири.

В материале говорится, что районный ветврач подтвердил введение ограничений, в ближайшее время аналогичные меры могут распространить на весь Татарстан. Сообщение о запретах на покупку мяса и скота, пишет канал, людям разослали в мессенджере.

Ранее стало известно, что причиной распространения заболеваний скота в Новосибирской области стала банальная халатность при ведении личных подсобных хозяйств. Как заявил начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт, эпизодические эпидемиологические расследования не выявляют никаких сложных конспирологических теорий или загадочных обстоятельств.

До этого сообщалось, что жители новосибирского села Новоключи были обеспокоены ликвидацией домашнего скота, которую власти начали для борьбы с пастереллезом. По словам местных, полиция посетила частные подворья, после чего владельцы лишились не только коров и баранов, но и домашних собак.