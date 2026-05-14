Полиция проверяет инцидент с избиением 12-летнего мальчика жителем Урала МВД: на Урале начали проверку после избиения ребенка проникшим в дом мужчиной

Сотрудники правоохранительных органов Челябинской области организовали доследственную проверку по факту нападения на 12-летнего ребенка в городе Озерске. По их данным, неизвестный мужчина проник в квартиру, избил мальчика и требовал деньги за испорченные колеса от велосипеда, пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Сообщение зарегистрировано. Ведется проверка, — сообщили в ведомстве.

По информации местных СМИ, у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, рассечение лба и травмы внутренних органов. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.

Сейчас полицейские устанавливают личность нападавшего и обстоятельства случившегося. Ход проверки находится на контроле руководства областного главка МВД.

Ранее сообщалось, что в селе Усть-Иша Алтайского края расследуется убийство 15-летнего школьника. По данным родственников погибшего, подросток был убит после конфликта с двумя взрослыми мужчинами, знакомыми его семьи. Мужчины пригласили подростка к себе, где между ними произошел конфликт, переросший в насилие.

До этого в Екатеринбурге 19-летний мигрант избил 12-летнего мальчика, который попытался заступиться за мать во время семейного конфликта. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом носа.