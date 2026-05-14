День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 01:23

Полиция проверяет инцидент с избиением 12-летнего мальчика жителем Урала

МВД: на Урале начали проверку после избиения ребенка проникшим в дом мужчиной

МВД РФ МВД РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники правоохранительных органов Челябинской области организовали доследственную проверку по факту нападения на 12-летнего ребенка в городе Озерске. По их данным, неизвестный мужчина проник в квартиру, избил мальчика и требовал деньги за испорченные колеса от велосипеда, пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Сообщение зарегистрировано. Ведется проверка, — сообщили в ведомстве.

По информации местных СМИ, у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, рассечение лба и травмы внутренних органов. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.

Сейчас полицейские устанавливают личность нападавшего и обстоятельства случившегося. Ход проверки находится на контроле руководства областного главка МВД.

Ранее сообщалось, что в селе Усть-Иша Алтайского края расследуется убийство 15-летнего школьника. По данным родственников погибшего, подросток был убит после конфликта с двумя взрослыми мужчинами, знакомыми его семьи. Мужчины пригласили подростка к себе, где между ними произошел конфликт, переросший в насилие.

До этого в Екатеринбурге 19-летний мигрант избил 12-летнего мальчика, который попытался заступиться за мать во время семейного конфликта. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом носа.

Регионы
Челябинская область
избиение
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, какое наказание грозит бежавшему из РФ экс-замглавы Минприроды
«Мы стараемся»: США увидели свет в конце туннеля в переговорах с Ираном
Российский Ил-20 над Балтикой напугал ВС Польши
«Бандеризация» по полной: как Польша и Украина сожрут друг друга
«Если что-то случится»: Трамп оставил вице-президенту письмо
В США выбрали главу Федеральной резервной системы
Полиция проверяет инцидент с избиением 12-летнего мальчика жителем Урала
Раскрыто, зачем ведущий Молчанов ездил в Израиль перед смертью
Бензин по талонам, свет по карточкам: Европа в панике — топливо на исходе
Звезде «Не родись красивой» стало плохо во время спектакля в театре Пушкина
Российский голкипер Сафонов завоевал новый трофей в составе ПСЖ
Под Киевом нашли особняк, который достанется Зеленской при разводе с мужем
Запад в панике — российская ракета-монстр сожжет дотла: что умеет «Сармат»
Многочисленные некрологи солдат вскрыли ужасное положение ВСУ под Купянском
«Германию будет не спасти»: в ФРГ умоляют Мерца уйти в отставку
Убил пятерых за 15 секунд: как охранник отомстил байкерам под Егорьевском
Стало известно, кто присутствовал на переговорах Путина с Руссефф
Польская певица оконфузилась после вопроса об Израиле на Евровидении
«Может подшаманить»: Зеленского призвали обратиться к гадалке Ермака
Венгрия вызвала на «ковер» российского посла
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.