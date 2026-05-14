Бензин по талонам, свет по карточкам: Европа в панике — топливо на исходе

Европейские политики все чаще намекают населению на приближающийся «энергетический локдаун» из-за конфликта на Ближнем Востоке. Жителей ЕС уже призывают реже ездить на машинах и перейти на удаленку, чтобы сэкономить топливо. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: бензином по талонам и электричеством по карточкам дело не ограничится — на карту поставлено само будущее Евросоюза как самостоятельного экономического игрока. Чем обернется для ЕС масштабный энергетический кризис — в материале NEWS.ru.

Что в ЕС говорят о кризисе

Немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) обратила внимание на последние заявления европейских чиновников, связанные с ситуацией на рынке энергоресурсов из-за блокировки Ормузского пролива. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно заявила, что самая дешевая энергия — та, которую Европа «не потребляет». А еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен призвал не ждать «возвращения к нормальной жизни в обозримом будущем». При этом в начале апреля он же предлагал ввести квоты на продажу топлива и начать высвобождение большего количества нефти из стратегических резервов.

BZ сравнила риторику Йоргенсена с аналогичными заявлениями европейских чиновников во время пандемии коронавируса. Европа тогда переживала более жесткий локдаун, чем Россия, а аналитики ставили под сомнение будущее европейского единства.

Историк и политолог Владимир Андреев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что нынешняя ситуация в ЕС действительно похожа на события начала 2020-х годов.

«Во время пандемии тоже существенно сократился транзит углеводородов по всем международным маршрутам. Карантинные меры нанесли дополнительные удары по мировой экономике и по экономике той же Европы. Сейчас, хоть и совсем по другим причинам, ситуация для ЕС складывается схожим образом», — заметил он.

Очередь из автомобилей перед автозаправочной станцией TotalEnergies на фоне общенационального дефицита топлива Фото: Shutterstock/FOTODOM

По мнению аналитика, последствия очередного кризиса для Европы также будут аналогичными — Брюссель наверняка возьмет за основу те меры по экономии средств, которые показали эффективность в период пандемии.

«Первое и самое главное, что ждет Европу, — это тотальное снижение мобильности. Уже сейчас начались разговоры о том, что удаленный формат работы — не такой уж плохой вариант, и для экономии топлива хорошо бы гражданам к нему вернуться. Второе — это возможные ограничения проезда на личном транспорте: топливо по талонам, введение ограничений на движение автомобилей — когда у тебя номер четный, ты двигаешься по четным числам, когда у тебя номер нечетный, ты двигаешься по нечетным числам», — пояснил Андреев.

К чему еще приведет Европу энергетический кризис

Подорожание топлива и электроэнергии — не единственное, к чему стоит готовиться европейскому населению, убеждены опрошенные NEWS.ru эксперты. Политолог-американист Александр Антошин уверен: в ближайшие месяцы цены вырастут вообще на весь спектр товаров и услуг на Западе. Он призвал не забывать, что нефть — это не только основа для топлива, она широко используется в химической и фармацевтической промышленности.

«Это еще больше роднит ситуацию с годами пандемии. Если дефицит поставок нефти в Европу затянется, это может ударить и по рынку производства ряда лекарств, медицинского оборудования и привести к общему снижению доступности медицины. То есть причины будут иными, нежели во время пандемии, а вот последствия — примерно теми же», — подчеркнул политолог.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Андреев и вовсе полагает, что перманентный дефицит топлива приведет к полной экономической изоляции Европы.

«ЕС отказался от покупки дешевых российских энергоносителей. Но отказался весьма своеобразно — он теперь покупает эти нефть и газ у посредников с наценкой. Не зря премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Россия теперь будет продавать США нефть по рыночным ценам, а США перепродавать эту нефть Европе с дикими наценками, и спросил — не идиоты ли еврочиновники, которые построили такую интересную экономическую модель? Этот вопрос не лишен логики. В долгосрочной перспективе Европа попросту „выключает“ себя из мировой экономики, теряет связи с другими макрорегионами мира», — уверен политолог.

На фоне экономических проблем, убежден Андреев, усугубится и общее состояние европейского общества. Он напомнил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и без того говорит о снижении пенсионных выплат и увеличении пенсионного возраста.

«Нынешние процессы могут вывести Европу на новый уровень неравенства: например, талоны на топливо, право на личный транспорт и авиаперелеты будут лимитированы имущественным и финансовым цензом. Остальные пересядут на „экологически чистый“ транспорт, то есть на велосипеды. Социальное расслоение может наложиться на фактор миграции и привести к массовым беспорядкам и волне насилия», — подчеркнул собеседник.

Будет ли «закат» Европы

В конце апреля о рисках для Европы заявлял и президент США Дональд Трамп, который назвал ЕС «бумажным тигром» и призвал Брюссель навести порядок в вопросах энергетики и миграции — в противном случае континент будет ждать мрачное будущее.

Опрошенные NEWS.ru эксперты разделяют это мнение — по их словам, путь к «закату» в Европе уже наметился. Правда, на первых порах более богатые страны континента попытаются «выехать» за счет менее состоятельных восточноевропейских государств.

Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

«Что мы видели в Европе, когда началась пандемия? Мы видели, как европейские страны перехватывали друг у друга медицинские грузы. Богатые государства, такие как Франция и Англия, наплевав на союзнические обязательства, действовали по принципу: „Мне это нужно, я даю за это двойную цену, груз ушел ко мне“. Уже сейчас мы видим нечто подобное, просто пока это касается топлива для бедных стран Азии», — заметил Антошин.

Однако если кризис затянется, то огрызаться «стабильные» западноевропейские страны будут уже на соседей, уверен он.

«На месте Румынии, стран Прибалтики, Болгарии, отчасти Польши я бы уже начал морально готовиться к тому, что они в Евросоюзе окажутся странами „второго сорта“, за счет которых локомотивы ЕС и будут стараться удерживаться на поверхности. При самом негативном прогнозе нас может ожидать банальная война всех со всеми внутри Евросоюза», — пояснил эксперт.

Андреев солидарен с этим мнением. По его словам, Европа допустила ошибку, отказавшись от равноправных партнерских отношений с Россией. Без ее поддержки ЕС остался один на один с США, которым суверенная и экономически развитая Европа просто не нужна.

«Мы все прекрасно знаем, как Вашингтон расправляется с конкурентами. Европейское единство и весь этот „прекрасный сад“ возможны были только при огромных внешних вливаниях энергоносителей, иных полезных ископаемых, удобрений, людей. Без всех этих внешних потоков Европа начнет разрывать себя изнутри за жизненно важные для каждого из тамошних государств ресурсы», — подытожил эксперт.

Читайте также:

Европа, туши свет. Адский блэкаут в ЕС: в чем причина, 5 неожиданных версий

«Фюрер Урсула». Почему Трамп унизил дочь фаната нацистов фон дер Ляйен

Умирают без газа: у ЕС два пути — замерзнуть зимой или помириться с РФ