«Фюрер Урсула». Почему Трамп унизил дочь фаната нацистов фон дер Ляйен

После исторической встречи в Анкоридже президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина переговоры главы Белого дома с лидером Украины Владимиром Зеленским и представителями ряда стран Евросоюза явили резкий контраст. Западные СМИ признали, что Трамп откровенно унижал гостей Овального кабинета. Особенно досталось председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Почему — читайте в материале NEWS.ru.

Как Трамп поставил фон дер Ляйен на место

Сопоставив ряд эпизодов, сопровождавших переговоры Трампа с европейскими гостями и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 18 августа, западные СМИ пришли к выводу, что глава Белого дома сознательно унижал прилетевших к нему на переговоры лидеров. Началось с того, что американский президент не стал лично приветствовать западных коллег, а поручил встречать их руководителю протокола Белого дома Монике Краули. Путина, напомним, он встречал сам.

После этого гостей посадили перед Трампом «как учеников младших классов перед учителем», отмечала газета The Washington Post.

Наибольшее унижение выпало на долю главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В один из моментов встречи Трамп резко прервал заявление чиновницы о якобы похищенных детях. Американский лидер напомнил, что обсуждение с европейской стороной сосредоточено лишь на вопросах заключения соглашения, а «такая пропаганда» здесь неуместна и нежелательна.

«Мы собрались для обсуждения другого вопроса. Для заключения сделки», — указал Трамп. Фон дер Ляйен была вынужденна замолчать.

Какие скандальные заявления делала глава Еврокомиссии

Ранее Урсула фон дер Ляйен не раз делала резкие выпады в адрес России. В частности, по ее словам, Украина должна стать «стальным дикобразом, которого не сможет переварить ни один нападающий, а Россия должна испугаться». Глава Еврокомиссии подчеркивала, что она против любых будущих ограничений для украинской армии, будь то ее численность или сотрудничество с другими странами.

В сентябре 2023 года, выступая на церемонии вручения награды Атлантического совета, фон дер Ляйен безосновательно обвинила РФ в намерении развязать ядерную войну.

«Многие из ваших родных погибли в тот день, когда атомная бомба стерла Хиросиму с лица земли. <…> Эта поездка дала отрезвляющий старт саммиту G7, который я не забуду. Особенно сейчас, когда Россия снова угрожает применить ядерное оружие», — заявила фон дер Ляйен, обращаясь к японскому премьер-министру Фумио Кисиде.

На это высказывание отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что «отвратительно» видеть ложь Урсулы фон дер Ляйен, которая даже не упомянула «вашингтонских палачей».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в марте 2025 года и вовсе назвал председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», которая мобилизует Европу к ремилитаризации.

Почему фон дер Ляйен считают наследницей нацистов

В июне 2024 года российские историки обнаружили документы о том, что в 1990 году тогдашний глава федеральной земли Нижняя Саксония, министр-президент Эрнст Альбрехт — отец фон дер Ляйен — помиловал нацистского преступника Эриха Густава Шарфеттера. Он являлся членом НСДАП и СС, а также был причастен к преступлениям, совершенным в концлагере на территории Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в соцсети осудил заявление фон дер Ляйен о необходимости оказывать военную помощь Киеву. «Вы уже убили миллион украинцев. Хотите еще миллион? Ваши нацистские корни дают о себе знать, Урсула!» — написал он.

Почему Трамп не приемлет стиль главы Еврокомиссии

Фон дер Ляйен чужда Трампу из-за другого типа лидерства, высказал мнение политолог Андрей Кортунов. Здесь есть и личностные факторы, и политические, считает он.

«Конечно, Трампу, учитывая его характер, его привычки, его склад лидерства, удобнее говорить с сильными партнерами. Не только с Владимиром Путиным, но в каком-то смысле и с такими руководителями стран, как Эрдоган или Моди, или Си Цзиньпин, — объяснил аналитик NEWS. ru. — Кроме того, мы знаем, что большинство европейских политиков еще год назад поддерживали Байдена и нелицеприятно отзывались о Трампе и возможности его прихода к власти. Урсула фон дер Ляйен ему неприятна и чисто на личном уровне».

Трамп прекрасно осведомлен, что поведение европейцев продиктовано страхом, считает сенатор Владимир Джабаров. Они боятся поссориться с ним, поэтому пели ему дифирамбы и во всем с ним соглашались, лишь бы не вызвать его гнев.

«Однако это ничего не значит. Они научили так вести себя и Зеленского: во всем соглашаться, благодарить, но как только встреча заканчивается, они возвращаются к себе на родину и в своих комментариях постоянно добавляют что-то новое, — обратил внимание собеседник NEWS.ru. — Кто-то говорит о вводе войск Франции или Великобритании на территорию Украины, кто-то — об особом статусе Украины. То есть они будут постоянно пытаться „раскачать“ Трампа, чтобы, как вы понимаете, убедить его, склонить к своей точке зрения. Трамп — человек умный. Да, он, конечно, любит внешние эффекты и, возможно, как любой человек, любит лесть. Но я думаю, что он прекрасно отделяет зерна от плевел. В конечном итоге он будет сам принимать решения, не поддаваясь давлению своих партнеров из Западной Европы».

