Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 07:25

Известный российский переговорщик обратился к ЕС с неожиданным предложением

Дмитриев иронично предложил обменяться американскими санкциями с фон дер Ляйен

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично предложил обменяться американскими санкциями с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Так он прокомментировал свой предыдущий пост в соцсети X, в котором предположил, что запрет на въезд в США для пяти европейских активистов за попытки цензурировать американские платформы мог коснуться самой фон дер Ляйен.

Если у Госдепа недостаток санкций, я могу поделиться с Урсулой своими, [введенными во времена администрации предыдущего президента США Джо] Байдена. Почему бы не обменяться санкциями? — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, добавив ей кличку Pfizer. Об этом он написал в соцсети X на фоне введения этой меры в адрес неназванных активистов из-за цензуры в отношении американских источников информации.

До этого европейские журналисты заявили, что провал инициативы по конфискации российских активов обернулся болезненным поражением и сменой курса для Европейской комиссии и фон дер Ляйен. По мнению аналитиков, глава ЕК оказалась в глубоко унизительной и горькой ситуации, а ее показательный стиль, характеризуемый как высокомерный и неуклюжий, плохо сочетается с принципами работы Евросоюза, основанными на договорах и консенсусе.

Россия
РФПИ
Кирилл Дмитриев
санкции
Урсула фон дер Ляйен
