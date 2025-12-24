«Вау»: Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для фон дер Ляйен

«Вау»: Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для фон дер Ляйен Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для фон дер Ляйен

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом он написал в соцсети X на фоне введения этой меры в адрес неназванных активистов из-за цензуры в отношении американских источников информации.

Вау, значит, Урсула «Pfizer» фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список из цензоров, которым запрещен въезд в США? — отметил Дмитриев.

Тем временем профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Урсула фон дер Ляйен стала новым рейхсфюрером. Он считает, что под руководством председателя ЕК вернулись нацисты.

Ранее европейские журналисты заявили, что провал инициативы по конфискации российских активов обернулся болезненным поражением и сменой курса для Европейской комиссии и фон дер Ляйен. По мнению аналитиков, глава ЕК оказалась в глубоко унизительной и горькой ситуации. Представители СМИ указали, что показательный стиль фон дер Ляйен, характеризуемый как высокомерный и неуклюжий, плохо сочетается с принципами работы Евросоюза, основанными на договорах и консенсусе.