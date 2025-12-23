Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен стала новым рейхсфюрером, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X. По словам эксперта, под руководством председателя ЕК вернулись нацисты.

Нацисты вернулись под руководством фон дер Ляйен, нового рейхсфюрера, — написал он.

Предприниматель Илон Маск назвал Европу четвертым рейхом. Он сделал это, перепостив соответствующее утверждение другого пользователя и добавив к нему комментарий: «В значительной степени».

Ранее европейские журналисты заявили, что провал инициативы по конфискации российских активов обернулся болезненным поражением и сменой курса для Европейской комиссии и фон дер Ляйен. По мнению аналитиков, глава ЕК оказалась в глубоко унизительной и горькой ситуации.

До этого глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо подчеркнул, что Европа потерпела неудачу в попытке навредить президенту России Владимиру Путину. Политик прокомментировал провал плана Евросоюза по использованию российских активов, указав на то, что лидеры ЕС утратили влияние.