ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 11:21

Маск сделал новое громкое заявление о Европе

Маск заявил, что Европу можно считать Четвертым рейхом

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Американский бизнесмен Илон Маск в социальной сети X назвал Европу Четвертым рейхом. Он сделал это, перепостив соответствующее утверждение другого пользователя и добавив к нему комментарий: «В значительной степени».

Ранее миллиардер заявил, что Евросоюз должен быть упразднен, а отдельным странам следует вернуть их суверенитет. По его словам, так европейские государства смогут лучше представлять свое население.

В ответ на это премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что Европа является ближайшим союзником США, а не врагом или проблемой. Политик подчеркнул, что страны должны придерживаться данной позиции, поскольку это единственная разумная стратегия их безопасности.

Накануне, 6 декабря, Евросоюз оштрафовал соцсеть X на €120 млн (10,6 млрд рублей) Брюссель обвинил платформу в нарушении закона о цифровых услугах. После этого основатель Telegram Павел Дуров выступил с заявлением, что Евросоюз специально устанавливает невыполнимые правила для наказания технологических компаний, которые отказываются молча ограничивать свободу слова для своих пользователей.

Илон Маск
Европа
США
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка подала в суд на турбазу из-за проблем с желудком
«Если откровенно»: Карлсон поделился главной мечтой о России
Клинтон оценила новую доктрину безопасности США
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 декабря: где сбои в России
Европейская страна может ограничить въезд одной части россиян
В России предложили судить с 12 лет за изнасилования
Песков заявил о достаточной силе Трампа для корректировки стратегии США
Гуф назвал Долину «Круэллой»
Кулинарный фокус: готовим тарталетки с творожным сыром за 5 минут
Военэксперт раскрыл, что может войти в обновленную ядерную триаду США
Военные захватили власть в одной из стран Западной Африки
Водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
Страшная авария с автобусом обернулась цепочкой трагических смертей
Канат со школьником оборвался в российском лицее
В Кремле дали оценку новой стратегии нацбезопасности США
Названы отрасли с самым сильным кадровым голодом
Оказавшуюся под машиной женщину пришлось вызволять при помощи гидравлики
«Шанс Европы на выживание»: слова Макрона об РФ вызвали раздражение в США
Россиян предупредили о риске заражения от упаковки продуктов из магазинов
Япония добивается публичной поддержки США после скандала
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.