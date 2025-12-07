Маск сделал новое громкое заявление о Европе Маск заявил, что Европу можно считать Четвертым рейхом

Американский бизнесмен Илон Маск в социальной сети X назвал Европу Четвертым рейхом. Он сделал это, перепостив соответствующее утверждение другого пользователя и добавив к нему комментарий: «В значительной степени».

Ранее миллиардер заявил, что Евросоюз должен быть упразднен, а отдельным странам следует вернуть их суверенитет. По его словам, так европейские государства смогут лучше представлять свое население.

В ответ на это премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что Европа является ближайшим союзником США, а не врагом или проблемой. Политик подчеркнул, что страны должны придерживаться данной позиции, поскольку это единственная разумная стратегия их безопасности.

Накануне, 6 декабря, Евросоюз оштрафовал соцсеть X на €120 млн (10,6 млрд рублей) Брюссель обвинил платформу в нарушении закона о цифровых услугах. После этого основатель Telegram Павел Дуров выступил с заявлением, что Евросоюз специально устанавливает невыполнимые правила для наказания технологических компаний, которые отказываются молча ограничивать свободу слова для своих пользователей.