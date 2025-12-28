Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 12:01

«Откуда их брать?»: в США пришли в недоумение от требования Зеленского

Подполковник Дэвис заявил, что Запад не способен дать Зеленскому $800 млрд

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Европейскому союзу было тяжело выделить даже $90 млрд на поддержку Украины до 2028 года, напомнил в эфире YouTube-канала подполковник Вооруженных сил США Даниэл Дэвис. По его мнению, Запад не в состоянии найти еще $800 млрд, которые президент Владимир Зеленский просит на восстановление страны.

Ребята, $800 млрд? Кто будет это оплачивать? Мы все уже наблюдали, как было тяжело Европейскому союзу найти $90 млрд на поддержку Киева до 2028 года. Тут почти в десять раз больше, откуда вы собрались их брать? — задался вопросом Дэвис.

Он подчеркнул, что Зеленский требует «гигантскую сумму». При этом европейские страны сами испытывают экономические проблемы. В связи с этим они не могут себе позволить такие траты, заключил подполковник.

Ранее Дэвис выразил уверенность, что Зеленский не имеет никаких шансов продвинуть свой план по урегулированию конфликта. По его словам, выдвигаемые политиком требования «абсолютно неконструктивны». Кроме того, подполковник убежден, что Россия ни при каких условиях не станет обсуждать с Зеленским вопрос территориальных уступок.

США
Запад
Европа
Украина
финансовая помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла актриса Брижит Бардо
Известная теннисистка впервые поделилась фото своего новорожденного
На Востряковском кладбище началось прощание с Иреной Лесневской
Названы «продлевающие страдания» методы борьбы с похмельем
Магнитные бури сегодня, 28 декабря: что завтра, нарушения сна, давление
Авария с вылетевшим в кювет автобусом унесла жизни четырех человек
Польша анонсировала грандиозный проект, связанный с беспилотниками
Королевская семья Британии: новости, Эндрю хотел убить Карла III?
Россиянам назвали самые выгодные способы вложить 13-ю зарплату
«Была очень свободным человеком»: журналист о дружбе с Лесневской
В Минобороны сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов в ДНР
Классический гуакамоле с авокадо: идеальная намазка за 5 минут
Минобороны сообщило о поражении энергообъектов ВПК Украины
В Минобороны подсчитали количество сбитых дронов ВСУ за 24 часа
Военэксперт ответил, когда Россия может полностью освободить ДНР
Власти Кронштадта допустили четыре ошибки в новогоднем плакате
Как и чем закусывать глинтвейн: что подать на стол, чтобы не ошибиться
Вулкан выбросил лаву на высоту 400 метров
Россиянам объяснили, кому положена двойная оплата за работу в Новый год
Раскрыта международная сеть сексуальной онлайн-эксплуатации детей
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.