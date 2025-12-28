«Откуда их брать?»: в США пришли в недоумение от требования Зеленского Подполковник Дэвис заявил, что Запад не способен дать Зеленскому $800 млрд

Европейскому союзу было тяжело выделить даже $90 млрд на поддержку Украины до 2028 года, напомнил в эфире YouTube-канала подполковник Вооруженных сил США Даниэл Дэвис. По его мнению, Запад не в состоянии найти еще $800 млрд, которые президент Владимир Зеленский просит на восстановление страны.

Ребята, $800 млрд? Кто будет это оплачивать? Мы все уже наблюдали, как было тяжело Европейскому союзу найти $90 млрд на поддержку Киева до 2028 года. Тут почти в десять раз больше, откуда вы собрались их брать? — задался вопросом Дэвис.

Он подчеркнул, что Зеленский требует «гигантскую сумму». При этом европейские страны сами испытывают экономические проблемы. В связи с этим они не могут себе позволить такие траты, заключил подполковник.

Ранее Дэвис выразил уверенность, что Зеленский не имеет никаких шансов продвинуть свой план по урегулированию конфликта. По его словам, выдвигаемые политиком требования «абсолютно неконструктивны». Кроме того, подполковник убежден, что Россия ни при каких условиях не станет обсуждать с Зеленским вопрос территориальных уступок.