12 декабря 2025 в 19:07

В Латвии обратились с неожиданным требованием к Киеву

Латвийский депутат Чулкова потребовала у Киева отчета о трате €1 млрд помощи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украинские власти должны предоставить Латвии детальный отчет о расходовании выделенной страной финансовой помощи, заявила глава партии «Стабильность!» Светлана Чулкова. С соответствующей инициативой она выступила на пленарном заседании, призвав коллег поддержать это требование. Фрагмент выступления она разместила на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Чулкова заявила, что общий объем поддержки, направленной из Латвии, приближается к €1 млрд. Она подчеркнула, что эти средства были выделены в то время, когда собственные граждане страны сталкиваются с ростом налогов и сокращением финансирования социальной сферы.

По словам депутата, все остальные политические силы в парламенте проголосовали против предложения запросить отчет у Киева. Она выразила недоумение таким решением, отметив, что парламент фактически лишил налогоплательщиков права знать, на что были потрачены их деньги.

Почти €1 млрд на Украину. А спросить «куда ушли деньги?» — нельзя. Парламент решил: людям знать необязательно. Кто голосовал за отчет: «Стабильность!» Остальные демонстративно показали: «Платите налоги — и не задавайте лишних вопросов», — сказала Чулкова.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что украинские власти совместно с рядом европейских чиновников и бизнесменов организовали новую схему хищения средств западных налогоплательщиков. Схема связана с закупкой артиллерийских боеприпасов для ВСУ в рамках так называемой чешской инициативы.

