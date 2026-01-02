Артиллеристы ВС РФ обратили в пыль опорные пункты ВСУ у Гуляйполя МО РФ: артиллеристы ВС РФ нанесли удары по опорным пунктам ВСУ у Гуляйполя

Артиллерийские расчеты «Гиацинт-Б» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Там отметили, что военнослужащие войск беспилотных систем также обнаружили и уничтожили несколько единиц автомобильной техники и квадроциклов вместе с живой силой ВСУ.

Расчеты ствольной артиллерии «Гиацинт-Б» 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение по выявленным целям. В результате артиллерийских ударов опорные пункты противника были уничтожены, что лишило его возможности удерживаться на подготовленных позициях и выстраивать новую оборону западнее населенного пункта Гуляйполе, — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что в результате действий войск беспилотных систем группировки войск «Восток» нарушено снабжение противника. Сорвана также переброска ВСУ на данном направлении.

Ранее Минобороны РФ обнародовало кадры с места падения украинского дрона, который использовался для атаки на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. На видеозаписях, предоставленных военным ведомством, можно ясно различить сбитый беспилотник на снегу.

До этого итальянское издание L'AntiDiplomatico заявило, что за атакой на резиденцию стоят не только украинские, но и британские силы. По мнению журналистов, президент Украины Владимир Зеленский не решился бы на такой поступок в одиночку.