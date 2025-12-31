В Италии раскрыли, кто подтолкнул Зеленского к атаке на резиденцию Путина

В Италии раскрыли, кто подтолкнул Зеленского к атаке на резиденцию Путина L'AntiDiplomatico: за нападением на резиденцию Путина стоят Киев и Лондон

За атакой дронов на резиденцию президента России Владимира Путина стоял не только Киев, но и Лондон, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. Президент Украины Владимир Зеленский, как пишут журналисты, самостоятельно не осмелился бы на такой шаг.

Очевидно, что Зеленский был не единственным, кто стоял за этой атакой: по крайней мере, его главный сторонник в Великобритании одобрил ее, иначе он бы просто не осмелился это сделать, — говорится в материале.

В ночь на 29 декабря украинская сторона совершила террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области, задействовав 91 беспилотный летательный аппарат. Все дроны были успешно нейтрализованы средствами противовоздушной обороны. В ответ на это событие министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что Москва готова пересмотреть свою позицию по переговорам с Украиной.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ответ на атаку Киева Москва займет более жесткую позицию в переговорах с Украиной. По его словам, Россия будет действовать решительнее в ответ на действия украинской стороны.