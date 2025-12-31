Министерство обороны Российской Федерации обнародовало кадры с места падения украинского беспилотника, который использовался для атаки на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. На видеозаписях, предоставленных военным ведомством, можно ясно различить сбитый беспилотник на снегу.

Дрон получил повреждение от зенитного снаряда, который попал в его хвостовую часть. Несмотря на это, аппарат остался практически целым, а его боевая часть с фугасными элементами не сдетонировала.

В ночь на 29 декабря Украина осуществила террористическую атаку на кремлевскую резиденцию Путина, используя 91 беспилотный летательный аппарат. Все дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны. В ответ на этот инцидент представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о готовности Москвы ужесточить свою позицию по переговорам с украинской стороной.

Ранее итальянское издание L'AntiDiplomatico заявило, что за нападением дронов стоят не только украинские, но и британские силы. По мнению журналистов, президент Украины Владимир Зеленский не решился бы на такой поступок в одиночку.