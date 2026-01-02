Установлены личности семи человек, погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах Херсонской области, сообщили в пресс-службе администрации региона. Отмечается, что ведомство продолжает работу по опознанию остальных умерших.

Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах. На данный момент, установлены личности 7 погибших в результате удала БПЛА, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что действия украинских властей вновь показали полное отсутствие человечности, что подтверждается атакой на Херсонскую область. Он добавил, что трудно подобрать слова, чтобы описать всю несправедливость случившегося.

До этого вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что атака на кафе в Хорлах Херсонской области, унесшая жизнь трехлетнего ребенка и других гражданских лиц, представляет собой заранее подготовленное убийство и еще одно доказательство жестокости Киева. По ее мнению, это «жалкая, беззубая попытка» взять реванш за поражения на передовой и отчитаться перед западными покровителями, выступающими пособниками террористической деятельности.