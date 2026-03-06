Зимняя Олимпиада — 2026
Украинские дроны устроили бойню в российском регионе

Сальдо: два человека погибли от ударов ВСУ по собравшимся у магазина в Алешках

Два человека погибли и еще 12 пострадали от ударов ВСУ по собравшимся в очереди к магазину в Алешках, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, украинские дроны совершили четыре сброса подряд.

Вражеские дроны совершили сбросы прямо на людей, которые собрались у продовольственного магазина «Эвелина» перед открытием. Четыре сброса подряд. <…> По предварительным данным, два человека погибли, 12 — ранены. Все — мирные жители, — написал Сальдо.

Губернатор отметил, что пострадавших увезли в Алешкинскую центральную районную больницу. При этом двух тяжелораненых доставили в Скадовскую ЦРБ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 83 украинских беспилотника над российскими регионами. По данным ведомства, 56 БПЛА уничтожили над Крымом, по семь и пять — над акваториями Азовского и Черного морей соответственно. По семь и четыре украинских БПЛА — над территориями Воронежской и Курской областей, два — над Краснодарским краем. По одному беспилотнику сбили над Астраханской и Белгородской областями.

