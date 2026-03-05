ВСУ пытаются атаковать Херсонскую область роем дронов

Украинские войска предпринимают попытку массированной атаки беспилотников на Херсонскую область, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, силы противовоздушной обороны отражают удары.

Работает ПВО. <...> Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области, — написал Сальдо.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские дроны-камикадзе атаковали село Воронок в Стародубском муниципальном округе. По его информации, пострадавших нет.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по региону. По его информации, произошло минимум три взрыва. Глава области также предупредил о сохранении опасности повторных ударов.

Кроме того, минимум пятеро сотрудников полиции стали жертвами удара Вооруженных сил Украины в Херсонской области, сообщили в региональном МВД. По информации ведомства, еще шестеро правоохранителей травмированы. Удар был произведен по сотрудникам отдела «Голопристанский» около 15:00 мск.