ФСБ рассекретила документы подвигов женщин в годы ВОВ

ФСБ рассекретила документы о подвигах женщин-контрразведчиц в годы войны, передают «Известия». В годы Великой Отечественной войны они наравне с мужчинами участвовали в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

На 1 января 1944 года на оперативных должностях в военной контрразведке трудилось более 450 женщин <...>. В одном из документов рассказывается о подвиге <...> лейтенанта госбезопасности Зинаиды Якушевой. Она с первых дней войны принимала участие в борьбе против захватчиков, руководила оперативным составом полков, — говорится в документах.

