06 марта 2026 в 00:38

ФСБ рассекретила документы подвигов женщин в годы ВОВ

Фото: vk.com/wwiipublic
ФСБ рассекретила документы о подвигах женщин-контрразведчиц в годы войны, передают «Известия». В годы Великой Отечественной войны они наравне с мужчинами участвовали в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

На 1 января 1944 года на оперативных должностях в военной контрразведке трудилось более 450 женщин <...>. В одном из документов рассказывается о подвиге <...> лейтенанта госбезопасности Зинаиды Якушевой. Она с первых дней войны принимала участие в борьбе против захватчиков, руководила оперативным составом полков, — говорится в документах.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил: 8 Марта должно стать семейным праздником. Парламентарий отметил, что сейчас женщины показывают в соцсетях нереалистичные ожидания подарков. По его мнению, современное празднование превратилось в «парад тщеславия».

До этого президент России Владимир Путин на мероприятии, приуроченном к Международному женскому дню, в шутливой форме напомнил о многогранных обязанностях женщин, сообщили в пресс-службе Кремля. Он отметил, что в заботе и внимании нуждаются и дети, и мужья.

