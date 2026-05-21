Мария Магдалина — мироносица, равноапостольная и свидетельница Воскресения

Мария Магдалина — одна из самых интересных героинь евангельской истории. Она служила Христу вместе с другими мироносицами и, подобно апостолам, после Воскресения Спасителя проповедовала его учение. При этом ее имя окружено многочисленными теориями, в том числе о роде ее отношений с Сыном Божьим. О служении мироносицы Марии Магдалины читайте в материале NEWS.ru.

Кто такая Мария Магдалина: изгнание бесов и путь за Христом

Чтобы понять, кто это — Мария Магдалина, необходимо обратиться к евангельскому повествованию и святоотеческому преданию. Мария родилась в галилейском городе Магдала (отсюда и прозвание Магдалина), расположенном на западном берегу Генисаретского озера. Жители Галилеи отличались искренностью, пылкостью нрава и самоотверженностью — эти качества в полной мере унаследовала и будущая равноапостольная святая.

До встречи со Спасителем женщина страдала тяжким недугом — она была одержима семью бесами. Но Господь, явившийся в мир для спасения человечества, изгнал из Марии злых духов. Отношения Марии Магдалины с Иисусом после чудесного исцеления стали образцом совершенной преданности. Освобожденная от мучительного недуга, Мария Магдалина оставила быт и последовала за Христом. Евангелист Лука свидетельствует, что она присоединилась к другим женам, исцеленным Господом, и служила Ему своим имением, то есть стала мироносицей. Служение мироносицы Мария Магдалина несла с той самоотверженностью, которая отличала ее от многих других последователей Христа.

Краткое житие Марии Магдалины говорит о том, что избавление от беснования стало для нее точкой отсчета новой жизни. Она вошла в число женщин, неотступно следовавших за Учителем во время Его проповеднических странствий по Иудее и Галилее. Ее преданность была столь велика, что она разделяла с апостолами труды благовестия, особенно среди женщин, которые в те времена нуждались в особом свидетельстве.

Мария Магдалина у Креста и у Гроба Господня

Когда наступили страшные часы Голгофы, вера ближайших учеников Спасителя поколебалась. Страх за свою жизнь заставил их рассеяться. Но служение мироносицы Марии Магдалины не прекратилось. Именно Магдалина стояла у Креста в час казни вместе с Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном Богословом, не страшась поругания и возможного ареста.

После того как праведный Иосиф Аримафейский испросил тело Господа и погреб Его в гробе в саду, Мария Магдалина находилась там же. Как сообщает евангелист Матфей, она долго «сидела против гроба». Эта трогательная подробность показывает, насколько велика была ее любовь к Учителю. Вместе с другими женами Мария приобрела драгоценные благовония, чтобы после субботнего покоя прийти и совершить последнее целование — умастить тело Спасителя миром.

В ранний утренний час, когда еще не рассвело, Мария Магдалина пришла ко гробу. Увидев, что камень отвален от входа, она в смятении побежала к апостолам Петру и Иоанну и сообщила: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Множественное число в «не знаем» указывает, что она пришла ко гробу не одна, а вместе с другими женами-мироносицами.

После того как апостолы Петр и Иоанн, поспешив ко гробу, увидели пустую пещеру и погребальные пелены и возвратились к себе, Мария осталась у входа в пещеру. Она плакала — и в этих слезах была не только скорбь утраты, но и тревога о том, где находится тело Ее Господа. И тут, заглянув внутрь гробницы, она увидела двух ангелов в белых одеждах. И это стало переломным моментом в житии Марии Магдалины.

Почему она первая узнала о Воскресении и пошла к апостолам

Когда ангелы спросили женщину о причине плача, она ответила, что не знает, где положили Учителя. И тут, обернувшись, Мария увидела стоящего перед ней Иисуса, но не узнала Его, приняв за садовника. И только когда Господь позвал ее по имени: «Мария!», — она с радостным трепетом воскликнула: «Учитель!»

Именно Мария Магдалина первой удостоилась видеть Воскресшего Спасителя. Евангелист Марк подчеркивает это особо: «Воскресши же рано в первый день недели, Он явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов». Она стала первой свидетельницей величайшего события в истории человечества — победы Христа над смертью. И этот дар она понесла другим.

Господь поручил ей особое послание: «Иди к братьям Моим и скажи им». Так Мария Магдалина стала апостолом для апостолов. Она пошла к ученикам, которые пребывали в плаче, и возвестила им радостную весть: «Христос воскрес!» Однако апостолы не поверили ее свидетельству, посчитав слова женщины «пустыми». Но это не умаляет ее подвига. Церковь признала за ней право первой благовестницы.

Почему Мария Магдалина — равноапостольная? Потому что она своей проповедью, своим личным свидетельством о Воскресшем совершила дело, равное апостольскому. Если 12 учеников были поставлены самим Христом на проповедь, то Мария Магдалина получила это повеление непосредственно от Воскресшего Господа в первый день Пасхи.

Служение после Вознесения: проповедь в Риме и предание императору

После Вознесения Господня святая равноапостольная Мария Магдалина вместе с Богородицей и апостолами пребывала в Иерусалимской горнице в ожидании сошествия Святого Духа. Получив дар языков в день Пятидесятницы, она отправилась проповедовать Евангелие в разные земли. Церковное предание свидетельствует, что ее путь лежал в языческий Рим — сердце тогдашней империи.

В Риме святая Мария явилась к императору Тиберию. Следуя древнему обычаю подносить знатным особам дары, она протянула кесарю простое куриное яйцо — символ зарождающейся жизни — со словами: «Христос воскрес!» Император, известный своим жестокосердием, ответил, что это так же невозможно, как и то, чтобы белое яйцо стало красным. По преданию, в тот же миг подаренное Марией яйцо изменило цвет, сделавшись алым.

Красный цвет стал символом крови Спасителя, пролитой за спасение мира, и одновременно знаком пасхальной радости. С этого события берет начало благочестивый обычай православных христиан дарить друг другу крашеные яйца на Пасху. Святая Мария рассказала императору о жизни, чудесах и учении Христа, о Его неправедном осуждении и о том, как Господь воскрес из мертвых. Ее проповедь в столице империи имела большой успех; более того, существует предположение, что Тиберий предложил сенату включить Христа в сонм римских богов.

Затем святая отправилась в Эфес, где помогала апостолу и евангелисту Иоанну Богослову. Там же она, согласно церковному преданию, мирно скончалась. Полное житие Марии Магдалины, зафиксированное в минее и четьих-минеях, сохранило для нас память об этой удивительной женщине, удостоившейся чести первой увидеть Воскресшего Христа.

Где находятся мощи Марии Магдалины и как ей молиться

Святая равноапостольная Мария Магдалина преставилась в Эфесе, где и была первоначально погребена. В IX веке, при императоре Льве VI Философе, ее нетленные мощи были торжественно перенесены в Константинополь. Столица Византийской империи стала местом почитания этой великой святыни на протяжении нескольких столетий.

В эпоху крестовых походов святые останки были вывезены в Рим, где они покоились в храме во имя святого Иоанна Латеранского. Позднее папа Гонорий III освятил этот храм во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. Часть ее мощей находится во Франции, в Провансе близ Марселя, где также воздвигнут храм, посвященный этой святой.

Чтобы точно ответить на вопрос, где находятся мощи Марии Магдалины в настоящее время, следует указать несколько мест. Сегодня частицы святых останков хранятся в различных монастырях Святой Горы Афон, а также в Иерусалиме. В России также есть возможность поклониться этой великой святыне. Где находятся мощи Марии Магдалины в нашей стране? Частица святых мощей равноапостольной Марии Магдалины покоится в мужском монастыре во имя Святых царственных страстотерпцев в Екатеринбурге.

Как молиться святой равноапостольной Марии Магдалине? Обычно к ней обращаются с молитвой о:

даровании крепкой веры;

помощи в борьбе со страстями и недугами.

Эта традиция напоминает о том, что Сам Господь исцелил Марию от беснования. Магдалине молятся и о даровании сил для проповеди слова Божия, для миссионерского служения. Также святая Мария Магдалина считается покровительницей тех, кто посвятил себя благовестию в любом его виде.

Когда день памяти Марии Магдалины

День памяти равноапостольной Марии Магдалины в православной церкви совершается 22 июля (4 августа по новому стилю), а также в Неделю святых жен-мироносиц — во второе воскресенье после Пасхи. В эти дни Церковь особенно прославляет подвиг той, кто, будучи излеченной от страшного недуга, оказалась вернее иных апостолов у Креста Господня и первой получила благую весть о Воскресении. Почему Мария Магдалина — равноапостольная? Именно потому, что ее проповеднический подвиг, ее несокрушимое свидетельство о Христе Воскресшем поставили ее в один ряд с первыми апостолами Церкви.

Таким образом, для верующего человека понимание того, кто это — Мария Магдалина, открывает удивительный образ самоотверженной любви к Богу. Из одержимой бесами грешницы она превратилась в чистый сосуд благодати, стала первой свидетельницей Воскресения и неутомимой проповедницей Евангелия, стяжав себе славу равноапостольной.

