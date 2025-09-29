Где находятся мощи святых в России: места почитания и паломничества

Почитание мощей святых — одна из древнейших традиций в Православной церкви, глубоко укоренившаяся в культуре и вере России. В храмовых комплексах, монастырях и соборах страны хранятся мощи святых, к которым стекаются паломники с надеждой на исцеление, духовное укрепление и помощь в житейских вопросах. Здесь мы расскажем, где можно поклониться мощам некоторых из наиболее почитаемых святых на территории России.

Где лежат мощи святых: как их хранят

Где хранятся мощи святых? Обычно их держат в специальных ковчегах или раках (реликвариях) в храмах и монастырях. Такие хранилища делают из драгоценных металлов, украшают росписью и резьбой и размещают внутри церковных помещений — чаще всего в соборах, специально посвященных святым. Ковчеги предназначены для сохранения мощей от воздействия времени и внешних факторов. Они обеспечивают условия для проведения литургий и церемоний поклонения, защищая реликвии и помогая верующим приблизиться к святыне с уважением и почтением.

Для сохранности мощей применяются определенные методы консервации и поддержания микроклимата, особенно если останки расположены в климатически нестабильных регионах. Например, мощи могут находиться в стеклянных саркофагах, где соблюдаются условия влажности и температуры. Многие монастыри и церкви имеют специальные условия вентиляции и поддерживают температурный режим для предотвращения повреждения реликвий. Специальные специалисты следят и за влажностью в помещениях, где хранятся мощи святых.

Мощи, такие как у преподобного Серафима Саровского, святой Матроны Московской и других особо почитаемых святых, привлекают множество паломников, и церкви организовывают поток верующих так, чтобы обеспечивать порядок и благоговение при доступе к реликвиям.

У гроба с мощами святого Серафима Саровского. Служба в Троицком соборе Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Где мощи святого увидеть в России?

Почти в каждом крупном городе России можно найти монастыри и храмы, где покоятся мощи святых.

Рака Александра Невского считается произведением искусства и хранится в Эрмитаже. Это один из величайших святых защитников Руси, и к его останкам приходят с просьбами о защите, мудрости и терпении. А где сейчас мощи святого? Они возвращены в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Обитель является центром духовного притяжения для верующих Северной столицы и гостей города.

Захоронения знаменитых праведников в России можно найти не только в крупных городах, а еще и в небольших монастырях и церквях.

Мощи знаменитых Петра и Февронии хранятся в Свято-Троицком монастыре в Муроме. В Феодоровском монастыре в Переславле-Залесском находится частичка останков святого Федора Стратилата, которому молятся о защите от врагов и духовной стойкости. В Псково-Печерском монастыре в Псковской области в целой системе пещер находятся мощи монахов, которые служили в обители. Например, здесь похоронен святой Корнилий, один из самых известных ее настоятелей. Есть даже легенда, что монаха убил лично Иван Грозный.

Прихожанин поклоняется мощам святых Петра и Февронии, доставленным из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома, в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Пятаков /РИА Новости

В Карелии, в Валаамском монастыре, захоронены чудотворцы Сергий и Герман, основатели обители.

Мощи святого Серафима Саровского можно увидеть в Дивеевском монастыре в Нижегородской области. Обитель является местом паломничества для многих православных христиан, почитающих Серафима Саровского как великого подвижника и чудотворца. Его мощи хранятся в Троицком соборе, и к ним постоянно приезжают паломники, чтобы обратиться за заступничеством и духовной поддержкой.

Ранее мощи святого находились в Санкт-Петербурге, в Александро-Невской лавре. Однако в 1991 году, после распада СССР, мощи были возвращены в Дивеево, что сделало монастырь одним из главных центров паломничества в России.

Мощи святителя Николая Чудотворца, почитаемого как чудотворца и заступника, находятся в нескольких местах по России — всего их более 40! Их частичка есть и в Третьяковской галерее, и в знаменитом храме Христа Спасителя. А во владимирском Кирилло-Белозерском монастыре можно увидеть мощи основателя обители — святого Кирилла Белозерского.

Богослужение в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, куда доставили ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца Фото: Михаил Куравлев/РИА Новости

Где хранятся мощи святых: Москва и Московская область

Так сложилось, что мощи многих почитаемых святых хранятся в центральных православных церквях и монастырях России. В Москву паломники стекаются ради множества мощей святых. Именно столица стала одним из основных центров подобных христианских путешествий.

В Троице-Сергиевой лавре в подмосковном Сергиевом Посаде захоронен Сергий Радонежский, защитник Русской земли, духовный наставник. Это место также является значимым православным центром для верующих, и сюда приезжают паломники со всех уголков России. Еще тут же находятся мощи преподобного Максима Грека, известного богослова, а в монастырской усыпальнице похоронен Борис Годунов с родственниками.

Мощи святых хранятся даже в церквях Московского Кремля. Например, в Архангельском соборе находятся мощи князя Дмитрия Донского — защитника Русской земли, известного своей победой в Куликовской битве. Здесь же погребен царевич Дмитрий Иванович, сын Ивана Грозного, убитый в детстве. Он канонизирован еще в XVII веке как благоверный царевич Димитрий Угличский.

В Успенском соборе Кремля по традиции на протяжении столетий хоронили митрополитов и патриархов. Здесь находится целых 19 гробниц. А вот останки святителя Алексия — митрополита, который жил в XIV веке — располагаются в соборе Богоявления Господня в Елохово.

Рака с мощами Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В столичном Донском монастыре находятся мощи патриарха Тихона. Святого называют последним патриархом Российской империи. Церковь он возглавил как раз в 1917 году. Пришедшие к власти большевики фактически превратили Донской монастырь в его тюрьму. Здесь же святитель и умер. А его мощи нашли случайно уже в 1990-е годы.

Мы рассказали вам, где находятся многие мощи святых в Москве. Но и это далеко не все места: в столице и окрестностях очень много святых мест. Например, в Саввино-Сторожевском монастыре, что в подмосковном Звенигороде, хранятся останки Саввы Сторожевского, основателя обители.

Где мощи святого Луки Войно-Ясенецкого?

Святитель Лука (в миру Валентин Войно-Ясенецкий) — выдающийся крымский архиепископ и хирург, который был канонизирован в 2000 году. Ему молятся те, кто мечтает об исцелении. Где находятся мощи святого Луки?

Они хранятся в городе Симферополе, в Крымской епархии РПЦ. Поклониться им можно в Свято-Троицком соборе, куда они были помещены после канонизации. Этот собор стал местом массового паломничества, и к его стенам ежегодно стекаются сотни верующих, чтобы попросить у святого Луки заступничества в вопросах здоровья. Интересно, что там же можно посетить музей и узнать больше о поступках выдающегося врача и архиепископа.

Священнослужитель прикладывается к мощам святителя Луки Крымского в Главном храме Вооруженных сил РФ Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Матрона Московская: где увидеть мощи?

Матрона Московская относится к одним из самых почитаемых современных святых. Она прославилась своей великой силой исцеления, хотя сама была слепой с рождения. Где увидеть мощи святой Матроны? Рассказываем.

Мощи перенесены в Покровский женский монастырь. Место стало одним из крупнейших центров паломничества в России. Ежедневно сюда приходят сотни верующих, чтобы обратиться к святой за помощью в различных житейских ситуациях.

Рекомендуем вам посещать Покровский монастырь в будние дни. В крупные церковные праздники там может быть слишком много людей и большие очереди. Если хотите, посетите еще и могилу Матроны на Даниловском кладбище в столице.

На праздновании Вербного воскресенья (Вход Господень в Иерусалим) в храме Успения Божией Матери в Успенском православном мужском монастыре в Красноярске Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Зачем ехать к мощам святых?

Паломничество к мощам святых — это древняя практика в христианской традиции, связанная с особым почитанием святых реликвий и стремлением верующих к духовному обогащению. Считается, что мощи обладают благодатной силой, благодаря которой паломники могут получить исцеление, помощь в жизненных трудностях или укрепление веры.

Если вы еще думаете, стоит ли посетить святые места, где хранятся мощи святых, то вот вам список причин:

Поиск духовной поддержки и укрепление веры. Многие приезжают к мощам для молитвы и медитации, веря, что святые помогают в трудных ситуациях.

Обретение исцеления. Считается, что святые после своей смерти продолжают помогать живым, и присутствие мощей в храме позволяет людям ощутить эту поддержку.

Исполнение обетов и выражение благодарности. Паломники приезжают к мощам, чтобы выполнить данные обещания, поблагодарить святого за помощь или попросить покровительства.

Культурное и историческое значение. Посещение святых мест также является культурным опытом, позволяя верующим ближе познакомиться с историей Церкви и христианства. Мощи часто размещены в исторических монастырях и соборах, известных своей архитектурой и культурным значением.

Общение с единомышленниками и укрепление духа сообщества. Паломничество к мощам собирает единомышленников, создавая атмосферу поддержки и единения, что также помогает укреплять веру и поддерживать традиции.

Верующие Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Посещение мощей — это возможность соприкоснуться с историей, традициями и глубокой духовной силой, которая передается через поколения. Такое паломничество становится важной частью жизни для многих православных христиан. Россия, богатая духовными святынями, предоставляет верующим возможность найти мощи святых и обратиться с молитвами к тем, кто служит образцом веры и заступничества.

