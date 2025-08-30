К чему в действительности привело покорение Сибири Ермаком

Расширение границ государства было главной задачей многих поколений отечественных правителей. Однако именно в правление Ивана Грозного было сделано многое для расширения границ государства в восточном направлении. Посылая разведывательные и завоевательные экспедиции, царь не только решал задачу увеличения территории государства, но и заботился о безопасности вверенной ему страны. Одним из наиболее значимых мероприятий в этом ряду стал поход Ермака на Сибирь. Покорение Сибири Ермаком позволило значительно расширить территорию Русского государства. Кратко расскажем, как Ермак в действительности завоевывал новые земли.

Как появилась легенда о покорении Сибири Ермаком

Покорение Сибири Ермаком сегодня больше похоже на предание. Несмотря на то, что имеются официальные письменные источники, где представлена четкая информация о событиях, на слуху больше легенды о покорении Сибири Ермаком, в которых от правды осталась лишь малая доля.

Такая ситуация сложилась во многом благодаря тому, что образ атамана Ермака Тимофеевича был романтизирован благодаря многочисленным упоминаниям в различных художественных произведениях. Так, Ермак фигурирует в качестве персонажа в таких произведениях, как:

«Атаман Ермак со товарищи», Б. А. Алмазов;

«Ермаковы лебеди», П. П. Бажов;

«Подвиг Ермака. Исторический роман», В. П. Гнутов;

«Ермак. Историческая повесть», Т. С. Гриц;

«С Ермаком на Сибирь. Исторический роман», П. Н. Краснов;

«Дорога на простор», В. А. Сафонов;

«Кучум. Исторический роман XVI столетия», П. П. Свиньин;

«Грозная дружина. Историческая повесть», Л. А. Чарская;

«Атаман волжских разбойников Ермак, князь Сибирский», Н. А. Чмырев.

Кроме того, поход дружины Ермака действительно сыграл большую роль в освоении Сибири, а потому образ атамана намеренно популяризировался на протяжении многих столетий, в том числе с одобрения государственной власти. Однако из-за этого итоги похода Ермака на Сибирь во многом оказались искажены в представлении народа. Узнаем, как в действительности происходило покорение Сибири Ермаком.

К чему привело покорение Сибири Ермаком Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Какие события легли в основу предания о покорении Сибири Ермаком

Предание о покорении Сибири Ермаком было основано на сухих исторических фактах, которые со временем обросли слухами и домыслами. На самом деле поход Ермака стал лишь отправной точкой для последующей борьбы с кочевниками Сибири за присоединение земель к территории Русского государства.

Казачий атаман Ермак Тимофеевич сделал первый шаг к покорению Сибири, когда в сентябре 1581 года отправился с войском из вооруженных казаков за Урал. Этому предшествовало отделение Сибирского ханства от Золотой Орды в 1468 году. Территория вновь образованного государства простиралась, по мнению некоторых исследователей, от современного города Туринска до озера Чаны и от нынешнего Сургута до Ишимских степей. На периферии проживали различные местные племена ненцев, ханты и манси, которые платили дань ханам. Центр Сибирского ханства располагался в городке Искер, который находился рядом с современным Тобольском. В 1563 году власть здесь держал хан Кучум, соседство с которым вызывало беспокойство у купцов Строгановых, добывавших на принадлежавших им землях вдоль Камы пушнину и соль.

Именно Строгановы стали инициаторами похода Ермака в Сибирь. Они наняли атамана и отряд казаков, в который входило, по разным данным, от 540 до 800 человек, чтобы обезопасить свои земли от набегов кочевников. Купцы также отвечали за вооружение казаков и снабжение их продовольствием. В дальнейшем события разворачивались следующим образом:

1 сентября 1581 года казачий отряд вышел из города Орел в Строгановских землях и отправился на восток.

Целью отряда было не только усмирение кочевников, но и исследование восточных земель.

В конце 1581 — начале 1582 года казачье войско пересекло Уральский горный хребет и двинулось в южном направлении по реке Тура.

К осени казаки разгромили ряд татарских поселений, а затем столкнулось с войсками хана Кучума и разбили неприятеля неподалеку от Искера.

Казаки осели в Искере, бывшей ставке Кучума, и на протяжении нескольких лет отправлялись отсюда в походы по окрестным селениям. Местным жителям обещали защиту от кочевников в обмен на уплату дани русскому царю.

В 1583 году казаки захватили в плен царевича Маметкула, племянника хана Кучума.

Пленный царевич с одним из казачьих предводителей был отправлен в Москву к Ивану Грозному — доказать эффективность войска Ермака и попросить военной помощи.

В 1584 году на территорию Сибири прибыл отряд из 300 стрельцов, отряженный Иваном Грозным в помощь Ермаку.

К чему в действительности привело покорение Сибири Ермаком Фото: Viktor Gritsuk/Global Look Press

К концу 1584 года казаки подвели под царскую руку земли до реки Сосьвы.

Зимой 1584–1585 годов часть смешанного войска из стрельцов и казаков погибла из-за сильных морозов.

В конце лета 1585 года Ермак вместе с полусотней дружинников был окружен татарами у реки Вагай. Пытаясь спастись от кочевников, атаман спрыгнул в воду, чтобы доплыть до стругов, однако из-за тяжелых доспехов утонул.

Остатки отрядов Ермака увел обратно за Урал один из его заместителей осенью 1585 года.

Итоги похода Ермака в Сибирь

Если рассматривать итоги похода Ермака в Сибирь, то можно говорить о том, что он закончился неудачей, так основные цели достигнуты не были. Тем не менее царские войска, посланные в 1584 и затем в 1585 году пришли в Сибирь не на пустое место — о царских вооруженных отрядах местное население уже знало: мирные жители им подчинялись, а кочевники опасались.

Поход Ермака положил лишь начало освоению сибирских земель. Первый русский город в Сибири — Тюмень — был заложен в 1586 году. В последующие 15 лет здесь появились такие города, как Березов, Верхотурье, Обдорск и Тара. Хан Кучум был окончательно побежден в 1598 году, а Сибирь присоединена к территории Отечества.