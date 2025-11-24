В Челябинске женщина подпала под статью из-за «сувенира» из Турции

Женщину с Урала могут оштрафовать за провоз похожего на кастет предмета в ручной клади, передает MK.RU. Предполагаемое холодное оружие пассажирка везла из Турции.

По информации издания, сотрудники службы таможни отправили «сувенир» на экспертизу. Специалисты в результате исследования классифицировали предмет как холодное оружие ударно-раздробляющего действия. Начальник Аэропорта Баландино Александр Гордеев уточнил, что кастет запрещен к завозу и вывозу с таможенной территории ЕАЭС.

Обращаем внимание, что при выборе сувениров за рубежом следует заранее изучать таможенные правила перемещения товаров для личного пользования. Это позволит избежать неприятных ситуаций, связанных с изъятием запрещенных предметов и штрафами, — подчеркнул Гордеев.

Ранее стало известно, что россиянке грозит срок за ввоз сигар с Кубы. Сотрудники таможни сочли контрабандой три коробки сигар стоимостью миллион рублей. Женщина сказала, что привезенные вещи — это подарки от кубинских друзей. Кроме того, она утверждала, что не была осведомлена о таможенных правилах и необходимости их декларировать.