Почему не работает WhatsApp 3 января: где сбои в России, полная блокировка

Сегодня, 3 января, не работает WhatsApp в регионах России. Что известно, где сбои, правда ли мессенджер полностью заблокируют в 2026 году?

Где в России не работает WhatsApp 3 января

В субботу, 3 января, жалобы на проблемы с WhatsApp поступают из множества регионов. По словам пользователей, сбои происходят независимо от устройства, будь то смартфон или персональный компьютер. Проблемы возникают с отправкой текстовых и голосовых сообщений, фото и видео, при совершении звонков. Кроме того, в мессенджере не приходят оповещения, в некоторых случаях фиксируется полная потеря доступа к WhatsApp.

На мониторинговом сайте «Сбой.рф» насчитывается 71 жалоба на мессенджер за сутки. Ранее этот показатель составил 197. Обращения поступают из Москвы — 29%, Свердловской области — 11%, Самарской области — 9%, Иркутской области, Алтайского, Красноярского, Краснодарского краев, Новосибирской, Омской, Смоленской областей, Ставрополья — по 6%, Санкт-Петербурга, Московской области — по 3%.

На сайте Downdetector.su зафиксированы 62 жалобы за сутки. Пользователи пишут о сбоях из Хабаровского края (49%), Воронежской области (27%) и Санкт-Петербурга (22%). Больше всего обращений связаны с работой оповещений (57%), также сообщается о сбоях мобильного приложения (29%), общем сбое (6%), сбое личного кабинета (4%) и сайта (2%).

Почему не работает WhatsApp 3 января

Роскомнадзор последовательно вводит ограничения на работу WhatsApp, так как мессенджер не соблюдает российские законы.

«WhatsApp не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp», — отметили в ведомстве.

По словам президента России Владимира Путина, главная проблема работы зарубежных мессенджеров в стране заключается в соблюдении российского законодательства.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее. Нужно ли было это делать? Конечно», — объяснил президент.

Правда ли WhatsApp полностью заблокируют в 2026 году

«В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — заявили в Роскомнадзоре.

В ведомстве пояснили, что WhatsApp используют для организации терактов, вербовки их исполнителей, мошеннических и других преступлений. При этом мессенджер не принимает меры для пресечения этих действий.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов считает, что WhatsApp будет полностью заблокирован после Нового года.

«Считаю, что применение таких мер займет примерно два или три месяца», — сказал Свинцов.

WhatsApp следует полностью заблокировать на территории России, если его владельцы откажутся подчиняться требованиям Роскомнадзора, считает бывший российский премьер, глава Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин.

«Что касается WhatsApp, то несколько раз блокировались его некоторые информационные чаты, явно экстремистского, террористического характера. Те теракты, которые у нас происходят, тоже координируются, насколько я знаю, через WhatsApp. Роскомнадзор, как мне известно, сделал еще одно официальное предупреждение владельцам этого мессенджера. Если не будет исправления тех замечаний, которые были сделаны, то WhatsApp придется закрывать. Я другого пути не вижу», — сказал Степашин.

