Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 января

Украинские военные атаковали российские регионы беспилотниками. Какие территории оказались в опасности в ночь на 3 января?

Какие регионы ВСУ пытались атаковать ночью 3 января

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о взрывах в пригороде Краснодара. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали. По материалу SHOT, системы противовоздушной обороны отработали по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины, около семи взрывов над Краснодаром было зафиксировано с 23:30 мск, также был слышен гул мотора.

Кроме того, жителей республик Северного Кавказа в ночь на субботу, 3 января, предупредили об опасности атаки беспилотников и возможном ограничения мобильного интернета. В Telegram-канале управления МЧС по Дагестану призвали жителей быть бдительными и осторожными, а также поискать укрытие на случай удара дрона.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Пензенской области средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений, дрон упал за территорией населенного пункта. На место оперативно выехали службы экстренного реагирования, написал он.

В небе над Брянской областью также было уничтожено 40 украинских беспилотников, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

В Рязанской области средства ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА, обошлось без жертв и пострадавших. Еще 14 беспилотников сбили над Тульской областью, также без трагических последствий.

Кроме того, силы противовоздушной обороны вечером в четверг, 1 января, уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов над Калужской областью, в частности, над территориями Боровского, Думиничского, Малоярославецкого и Мещовского муниципальных округов, информировал в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

Также силы противовоздушной обороны сбили больше пяти БПЛА, летевших в сторону Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Он добавил, что на место падения обломков выехали экстренные службы.

Читайте также:

ВСУ на школьных автобусах, копейки от ФРГ: новости СВО на вечер 29 декабря

В Госдуме назвали лучший способ ответить Украине на гибель людей в кафе

Назван регион, который Киев может потерять после атаки на кафе в Новый год