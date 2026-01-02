Еще 40 украинских дронов удалось сбить в небе над Россией

Еще 40 украинских дронов удалось сбить в небе над Россией Богомаз: над Брянской областью сбили 40 украинских БПЛА

В небе над Брянской областью было уничтожено 40 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружено и уничтожено 40 вражеских БПЛА самолетного типа, — говорится в публикации.

До этого ПВО сбила 109 беспилотников за несколько часов в небе над Брянской областью. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, было уничтожено 73 дрона, а менее чем за три часа до этого — 36 БПЛА. Пострадавших и разрушений при атаке нет.

Ранее силы ПВО отразили атаку девяти беспилотников ВСУ на Москву, написал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на местах происшествия работают экстренные службы. До этого стало известно об уничтожении шести украинских дронов, которые пытались атаковать Москву 1 января.

Тем временем противовоздушная оборона успешно отразила атаку 26 беспилотников, пытавшихся приблизиться к столице. По словам Собянина, эти попытки нападения следовали одна за другой. Информации о пострадавших или повреждениях не поступало.