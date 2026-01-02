Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 01:59

Еще 40 украинских дронов удалось сбить в небе над Россией

Богомаз: над Брянской областью сбили 40 украинских БПЛА

Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

В небе над Брянской областью было уничтожено 40 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружено и уничтожено 40 вражеских БПЛА самолетного типа, — говорится в публикации.

До этого ПВО сбила 109 беспилотников за несколько часов в небе над Брянской областью. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, было уничтожено 73 дрона, а менее чем за три часа до этого — 36 БПЛА. Пострадавших и разрушений при атаке нет.

Ранее силы ПВО отразили атаку девяти беспилотников ВСУ на Москву, написал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на местах происшествия работают экстренные службы. До этого стало известно об уничтожении шести украинских дронов, которые пытались атаковать Москву 1 января.

Тем временем противовоздушная оборона успешно отразила атаку 26 беспилотников, пытавшихся приблизиться к столице. По словам Собянина, эти попытки нападения следовали одна за другой. Информации о пострадавших или повреждениях не поступало.

Брянская область
ВСУ
БПЛА
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России отреагировали на пожар в Кран-Монтана
Стало известно об ускоренной милитаризации Нидерландов
Пензенская область подверглась атаке БПЛА
Фаза Луны сегодня, 2 января: не верим обману, делаем «лапикюр»
Еще 40 украинских дронов удалось сбить в небе над Россией
Назван способ получить полную индексацию выплат для работающих пенсионеров
Два российских аэропорта начали работать с ограничениями
Сразу четыре российских города остались без авиасообщения
ВСУ атаковали беспилотниками еще один российский регион
Ссора с Губерниевым, икона в храме, нищенская пенсия: скандалы с Тихоновым
Стало известно о новой попытке атаки беспилотников в Москве
На подлете к Москве сбили четыре БПЛА
ПВО отразила крупную атаку украинских БПЛА на Рязанскую область
Над российским регионом отразили атаку 14 БПЛА
Новогодние каникулы в городе: план идеального отдыха для семьи
Приметы 2 января — Игнатьев день: не покупайте обувь ни в коем случае!
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 января 2026 года
Помощь Ефремова, брошенный сын, кома: трагедия актрисы Евгении Ханаевой
В Польше пообещали завоевать Балтийское море в 2026 году
Над Россией сбили 201 украинский дрон
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.