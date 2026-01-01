Новый год — 2026
Силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ на Москву

Силы ПВО сбили девять дронов ВСУ около Москвы

ВС Украины
Силы ПВО отразили атаку девяти беспилотников ВСУ на Москву, написал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на местах происшествия работают экстренные службы.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в сообщении.

До этого стало известно об уничтожении шести украинских дронов, которые пытались атаковать Москву 1 января.

До этого противовоздушная оборона успешно отразила атаку 26 беспилотников, пытавшихся приблизиться к столице. По словам Собянина, эти попытки нападения следовали одна за другой. Первые сведения о действиях ПВО были опубликованы в 16:53. Последнее сообщение от мэра Москвы о работе системы противовоздушной обороны поступило в 19:20. Информации о пострадавших или повреждениях не поступало.

На фоне атаки БПЛА международный аэропорт Шереметьево временно ограничивал работу. Воздушная гавань принимала и отправляла рейсы исключительно по согласованию с соответствующими органами. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

