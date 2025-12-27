Появились новые данные о массированной атаке БПЛА на Москву Собянин сообщил о росте числа атаковавших Москву БПЛА до 26

Противовоздушная оборона сбила 26 беспилотников на подлете к Москве, следует из данных в Telegram-канале мэра города Сергея Собянина. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Согласно сообщениям Собянина, серия попыток атаки развивалась последовательно. Первые данные о работе появились в 16:53. Последнее уведомление от мэра столицы о работе ПВО появилось в 19:20.

На фоне атаки БПЛА международный аэропорт Шереметьево временно ограничил работу. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы исключительно по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ПВО сбила 109 беспилотников за несколько часов в небе над Брянской областью. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, было уничтожено 73 дрона, а менее чем за три часа до этого — 36 БПЛА. Пострадавших и разрушений при атаке нет.

В ночь на 27 декабря российская ПВО сбила семь беспилотников. Атаке подверглись два региона. Над Краснодарским краем уничтожили четыре дрона, а над Адыгеей — три.