Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 07:16

Семь БПЛА сбили над двумя регионами России за ночь

ПВО сбила семь дронов над Краснодарским краем и Адыгеей в ночь на 27 декабря

БПЛА ВС Украины БПЛА ВС Украины Фото: Volodymyr Trasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Силы противовоздушной обороны в ночь на 27 декабря сбили семь беспилотников ВСУ в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись два региона страны — Краснодарский край и Республика Адыгея.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отметили в министерстве.

Так, четыре вражеских БПЛА удалось ликвидировать над территорией Кубани, еще три — над территорией Адыгеи. Сведений о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях на земле не поступало, уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что вечером 26 декабря, в период с 17:00 мск до 20:00 мск средства ПВО успешно сбили четыре украинских дрона. Три беспилотника были ликвидированы над территорией Республики Крым, один БПЛА — над акваторией Черного моря.

До этого первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что российская сторона поставляет в зону специальной военной операции больше беспилотников, чем ВСУ. По его словам, в РФ производится не менее миллиона таких устройств. Он уточнил, что ведется работа по созданию различных типов БПЛА, в том числе квадрокоптеров и FPV-дронов.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

беспилотники
Россия
Минобороны РФ
Краснодарский край
Адыгея
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне массово отказываются от новогодних шоу по телевизору
Киев обвинили в заманивании людей в театр Мариуполя перед взрывом
Российские бойцы уничтожили более 60 солдат ВСУ в ДНР и Запорожье
В Госдуме назвали срок оживления рыночной ипотеки
Как снять отек с лица после сна: приводим себя в порядок за минуты
Россиянам раскрыли важный нюанс по поводу шума в новогоднюю ночь
В МВД раскрыли, когда в январе можно будет продлить водительские права
Стало известно о новом способе защиты от игровой зависимости
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у северных Курил
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 декабря
Эксперты раскрыли, как «Тайный Санта» помогает мошенникам грабить россиян
Взрывы сотрясли Киев в четвертый раз за ночь
«Хочу дом на Рублевке»: как быть с нереальными заказами детей Деду Морозу
Паническое бегство ВСУ, зачистка в Димитрове: новости СВО к утру 27 декабря
«Он смог выплыть»: в Якутии раскрыли новые детали провала машины под лед
Два самолета не смогли сесть в Красноярске из-за урагана
Трамп озвучил планы США на признание Сомалиленда
Стало известно, из-за кого Зеленский отказался от стиля «милитари»
Нападения на прохожих в Москве привлекли внимание Бастрыкина
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 декабря: инфографика
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.