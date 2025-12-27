Семь БПЛА сбили над двумя регионами России за ночь ПВО сбила семь дронов над Краснодарским краем и Адыгеей в ночь на 27 декабря

Силы противовоздушной обороны в ночь на 27 декабря сбили семь беспилотников ВСУ в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись два региона страны — Краснодарский край и Республика Адыгея.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отметили в министерстве.

Так, четыре вражеских БПЛА удалось ликвидировать над территорией Кубани, еще три — над территорией Адыгеи. Сведений о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях на земле не поступало, уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что вечером 26 декабря, в период с 17:00 мск до 20:00 мск средства ПВО успешно сбили четыре украинских дрона. Три беспилотника были ликвидированы над территорией Республики Крым, один БПЛА — над акваторией Черного моря.

До этого первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что российская сторона поставляет в зону специальной военной операции больше беспилотников, чем ВСУ. По его словам, в РФ производится не менее миллиона таких устройств. Он уточнил, что ведется работа по созданию различных типов БПЛА, в том числе квадрокоптеров и FPV-дронов.