Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 13:46

Мантуров сравнил обеспеченность дронами ВС России и ВСУ

Денис Мантуров Денис Мантуров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия поставляет в зону специальной военной операции больше беспилотников, чем Вооруженные силы Украины, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, в РФ производится не менее миллиона таких устройств.

Президент уже говорил, я могу только повториться здесь, что мы производим миллионное количество этих изделий и сегодня поставляем на фронт в больших количествах, чем наш противник, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Вооруженным силам России в зоне специальной военной операции могут потребоваться тысячи тяжелых беспилотников. По его мнению, необходимо наращивать производство БПЛА, поскольку способы борьбы с ними постоянно усложняются.

Кроме того, заместитель министра обороны Украины Юрий Мироненко рассказал, что российские вооруженные силы начали использовать в зоне спецоперации управляемые дроны для атак на украинские военные самолеты и вертолеты. По его словам, беспилотники выводятся к линии фронта и действуют в режиме реального времени. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

