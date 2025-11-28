ВС России придумали новую тактику против авиации ВСУ

Вооруженные силы России начали применять в зоне спецоперации управляемые беспилотники для атак на украинские вертолеты и самолеты в воздухе, рассказал замминистра обороны Украины Юрий Мироненко. По его словам, дроны выводятся к линии фронта и действуют в режиме реального времени, передает Business Insider. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Противодействовать таким беспилотникам еще сложнее, поскольку они управляются в режиме реального времени, что позволяет оператору реагировать на текущую ситуацию и даже пытаться атаковать наши самолеты или вертолеты в воздухе, — уточнил Мироненко.

По информации BI, беспилотники работают через связь с антеннами, что позволяет операторам удерживать управление на дальних дистанциях. Кроме того, такие аппараты способны представлять реальную угрозу авиации на малых высотах.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что российские войска в отличие от ВСУ стараются максимально беречь гражданское население. Он отметил, что тактика ВС РФ направлена на парализацию боеспособности противника через удары по тыловой инфраструктуре, а не на тотальное уничтожение.