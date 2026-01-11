Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 12:46

ВСУ попытались сымитировать присутствие в Купянске

Минобороны РФ: ВСУ попытались установить флаг на здании администрации Купянска

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
ВСУ предприняли попытку установить украинский флаг на здании городской администрации в Купянске с помощью дрона, чтобы имитировать свое присутствие в городе, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, флаг и беспилотный летательный аппарат были уничтожены.

Не имея возможности пробиться в город Купянск Харьковской области, ВСУ для обозначения якобы своего присутствия в городе, предприняли безуспешную попытку установки при помощи беспилотного летательного аппарата украинского флага на здании городской администрации, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что подразделения группировки «Запад» оперативно выявляют и ликвидируют попытки ВСУ создать резервы для контратак на Купянском направлении. Согласно сведениям Минобороны, операторы БПЛА сократили время между обнаружением цели и ее поражением до нескольких секунд, повысив эффективность ударов.

Также в Сети появилось видео, как российский спецназ «Охотник» выжег украинскую технику на Константиновском направлении. На кадрах можно увидеть, как несколько единиц техники ВСУ, включая транспорт для боеприпасов, ликвидируются точными ударами. Также на видео попали пожары после попадания в цель.

