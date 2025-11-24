В Госдуме назвали главное отличие между тактиками ВС России и ВСУ Депутат Журавлев: ВС России при наступлении стараются беречь гражданских

В отличие от украинской армии, которая не щадила жителей Курской области во время вторжения в регион, российские войска стараются сберечь жизни гражданских, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, в этом заключается главное отличие тактики ВС РФ от действий ВСУ.

Мы стараемся, насколько это возможно, не навредить населению, ведь большая часть его, по крайней мере в Донбассе, ждет освобождения русской армией. Отсюда и эти массированные удары по тыловой инфраструктуре ВСУ — наша задача не уничтожить, а парализовать их боеспособность, — сказал Журавлев.

Парламентарий также отметил, что российские военные зачастую выигрывают бои меньшими силами. В этом им помогают человечность и идеи, ведущие их в бой.

Ранее находящийся в Киеве журналист Кристоф Ваннер заявил, что ВСУ на фронте находятся в тяжелом положении из-за продолжающегося давления ВС РФ. Он отметил серьезные изменения в балансе сил и отсутствие надежд на успешное завершение конфликта для украинской армии.