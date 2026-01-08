Отпуск в 2026 году: как выбрать самый выгодный месяц?

Планируя отпуск, необходимо учитывать множество факторов. Например, важно знать, как устроена система начисления отпускных в России и как на нее влияют государственные праздники и переносы выходных дней. Для многих россиян ключевым вопросом остается: когда брать отпуск в 2026 году, чтобы не потерять в зарплате?

Секрет кроется в количестве рабочих дней: чем больше их в месяце, тем выгоднее брать в нем отпуск с финансовой точки зрения. Мы собрали подробный график и советы, которые помогут вам составить идеальный график отдыха на 2026 год.

Как правильно отдыхать? Ищем ответ в ТК РФ

При планировании важно учитывать не только личные предпочтения и финансовую выгоду, но и требования трудового законодательства, регулирующего порядок предоставления отдыха. Трудовой кодекс устанавливает минимальную продолжительность такого отпуска в год — 28 календарных дней. Однако ключевым становится вопрос о том, как именно эти дни следует распределять.

По закону минимум 14 дней обязательно должны составлять непрерывный период отпуска. Это строгое правило, которое нельзя изменить ни по воле работодателя, ни по договоренности с сотрудником. Оставшиеся дни — еще 14 или больше, если отпуск удлиненный, допускается распределять по договоренности сторон, в том числе брать короткие перерывы на 1-2 дня. Их можно использовать очень гибко: продлевать праздничные периоды, формировать длинные выходные или комбинировать отдых так, как удобнее. Такой подход позволяет соблюдать требования законодательства и одновременно рационально планировать время.

Лучшие месяцы для отпуска в 2026 году Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как официальные праздники влияют на продолжительность и оплату отпуска?

Чтобы правильно составить расчет отпускных дней в 2026 году, следует помнить о ключевом правиле ТК. Нерабочие дни, которые приходятся на период ежегодного оплачиваемого отпуска, не включаются в его продолжительность. Такие дни не уменьшают общее число календарных дней отдыха и, соответственно, не оплачиваются как отпускные. Это важная норма, позволяющая сохранить полноценную длительность свободного времени даже в случае, когда он совпадает с государственными выходными.

Как это выглядит на практике?

Праздник продлевает отдых, но не оплачивается. Если вы собираетесь отдыхать с 1 по 10 мая (10 дней), то вы используете 8 дней отпуска, а фактически отдыхаете 10.

Праздник уменьшает стоимость рабочего дня. Отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка. Чем меньше рабочих дней в месяце из-за выходных, тем ниже среднедневной заработок. Поэтому если вы захотите отдохнуть от работы в месяц с большим количеством праздников, то ваши отпускные будут ниже, чем ваша обычная заработная плата. Это ключевой момент, который влияет на то, когда брать отпуск в 2026-м или любом другом году.

Также ежегодно выпускаются документы о переносе выходных. График отпусков в 2026 году также зависит от подобных сдвигов. Выходные, выпавшие на праздники, создают длинные периоды отдыха, ведь их переносят на обычные рабочие дни. А если добавить к ним пару отпускных дней, то можно получить внушительный период отдыха.

Когда выгодно отдыхать в 2026 году Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Финансовая выгода отдыха прямо пропорциональна числу рабочих дней в месяце. Чем больше отработанных суток, тем выше цена каждого дня отпуска. Определим месяцы с максимальным количеством рабочих суток и, следовательно, когда можно отдохнуть наиболее выгодно с точки зрения денег. Месяцы, в которые выгодно «гулять» (высокое число рабочих дней) в 2026 году — июль (самый удачный, 23 рабочих дня), сентябрь, апрель, декабрь, октябрь.

Выгодные месяцы для длительного отдыха (максимум дней за счет минимума отпуска)

Если вы задумываетесь не о том, как получить побольше денег, а о том, как продлить отпуск в 2026 году, вам необходимо обратить внимание на месяцы с государственными торжествами. Только помните, что здесь вы не получите внушительную сумму от работодателя в качестве выпускных.

В 2026 году, как и всегда, 1 и 9 мая будут традиционными днями без работы. В этот промежуток времени, с 4 по 8 мая, возьмите 5 дней отпуска, прибавьте праздничные дни, и получится почти две недели свободного времени. С точки зрения продолжительности отпуска в 2026 году май, безусловно, выгодный месяц. Можно гулять долго! Хоть и без денег.

Начало января позволяет продлить время отдыха, если взять отпуск сразу после новогодних праздников. Если присоединить к каникулам всего несколько дней отпуска, то получится почти две недели дополнительного времени для восстановления сил, что очень удобно, чтобы подольше провести время дома в начале года.

Месяцы, когда брать отпуск невыгодно

С выгодными месяцами для отпуска в 2026 году с точки зрения финансов разобрались. Когда отдых может негативно отразиться на вашем кошельке? К сожалению, месяцы с наименьшим числом рабочих дней, какими бы удобными для длительного отдыха они ни были, считаются невыгодными с финансовой точки зрения. Это снижает стоимость вашего среднего заработка за день. Если вы захотели отлучиться в этот период, то можете потерять значительную часть своего месячного дохода.

Когда нельзя ходить в отпуск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Финансово невыгодные месяцы

Традиционно очень невыгодный период — январь. В январе норма часов минимальна из-за новогодних каникул. Решив отдохнуть, например, с 15 по 28 января, вы получите меньше денег, чем если бы просто работали.

Май. Еще один вечный герой перечней самых невыгодных месяцев для отпуска. Наличие двух больших праздников (1 и 9 числа) сокращает количество рабочих дней, делая его идеальным для долгих «гуляний», но очень невыгодным для личного бюджета.

Февраль и ноябрь — это время празднования Дня защитника Отечества и Дня народного единства соответственно, а иногда и переносы, что уменьшает общее число рабочих дней. В связи с этим праздники 2026 года в эти месяцы лучше использовать не для отпуска, а для коротких отгулов.

Если вы ищете, в какое время уйти в отпуск с наибольшей денежной прибылью, старайтесь избегать этих временных промежутков и ориентироваться на летне-осенние сезоны.

Как спланировать отпуск, чтобы получить максимум дней отдыха?

Максимизация свободного времени при минимуме потраченных отпускных — это искусство, основанное на умении сочетать свободные дни с праздниками и выходными. Вот несколько стратегий, как продлить отпуск в 2026 году, используя официальные переносы и праздничные даты.

Стратегия «Рыба-прилипала» (использование праздничных «хвостов» на майских)

Наиболее эффективный способ — присоединять отпуск к длинным праздничным периодам.

11 дней отдыха на майских. Возьмите 5 дней отпуска (с 4 по 8 мая). Вы объединяете первомайские праздники с Днем Победы, используя всего 5 отпускных будней.

Особенности: предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая делают переход к отдыху еще приятнее.

Когда брать отпуск в 2026 году Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стратегия «Февраль — длинный уикенд»

Используйте праздничный понедельник 23 февраля. Возьмите отпуск с 24 по 27 февраля (4 дня). Вы получите 9 дней отдыха (с 21 февраля по 1 марта).

Стратегия «Короткий перерыв»

Если вы не можете взять длительный перерыв, используйте праздники 2026 года для получения нескольких коротких, но приятных перерывов.

Погуляйте 2 дня перед Днем народного единства, чтобы получить 5-6 дней отдыха.

Стратегия «Летняя»

12 июня выпадает на пятницу, давая трехдневный уикенд (12–14 июня).

9 дней отдыха: возьмите с 8 по 11 июня 4 отпускных дня. Будете отдыхать 9 дней, использовав всего 4 официальных отпускных.

Грамотное планирование — это лучший способ с выгодой распорядиться своим ежегодным отдыхом. Решайте для себя самостоятельно, что для вас важнее: зарабатывать больше или же отдыхать подольше?

