Россиян поздравили с Днем народного единства из космоса Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с Днем народного единства с борта МКС

Находящиеся на МКС космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов поздравили россиян с Днем народного единства. По их словам, преодолеть любые трудности во благо Родины можно только совместными усилиями. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале Роскосмоса.

Мы, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, от всего сердца поздравляем вас с Днем народного единства с борта Международной космической станции! — сказал Рыжиков.

Он подчеркнул, что это праздник тех, кто искренне любит Россию и чтит ее великую историю. Платонов в свою очередь отметил, что такие ценности, как любовь к Отчизне, уважение к памяти предков и стремление быть достойными гражданами, объединяют все народы РФ.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин поздравил премьер-министра РФ Михаила Мишустина и всех членов российского правительства с Днем народного единства. Китайский лидер упомянул эту дату перед двусторонней встречей в Доме народных собраний в Пекине.

До этого стало известно, что в Москве 4 ноября организовали праздничную программу с речными прогулками, концертами и флешмобом. Жителей и гостей столицы ждут бесплатные экскурсии на электросудах, лекции, мастер-классы, киносеансы и выступления артистов проекта «Музыка в метро».