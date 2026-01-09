Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 08:31

Мирный житель пострадал при ракетной атаке ВСУ на российский регион

Baza: житель Белгорода пострадал при атаке ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Telegram-канал Baza сообщил, что в Белгороде после атаки ВСУ пострадал один человек. Минобороны РФ и местные власти не комментировали информацию.

Как пишет Baza, кроме того, повреждения получил городской трансформатор, оборваны пять линий электропередачи. Также, уточняет Baza, после удара часть Белгорода осталась без света — жители рассказали о перебоях с электричеством, водоснабжением и отоплением.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Гладков уточнил, что есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры, никто из мирных жителей не пострадал. Все оперативные службы выехали на место происшествия.

Губернатор региона Вячеслав Гладков писал в Telegram-канале, что без воды в Белгородской области остались почти 200 тыс. человек. Кроме того, почти полмиллиона человек остались без электричества, у такого же количества людей нет отопления, — это 1920 многоквартирных домов, подчеркнул Гладков. Он добавил, что службы продолжают работу по ликвидации последствий ночного обстрела украинской армии.

Белгород
атаки
ВСУ
пострадавшие
