09 января 2026 в 00:52

«Серьезные повреждения»: ВСУ атаковали российский город ракетами

Гладков: ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры, никто не пострадал.

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Предварительно, пострадавших нет. Есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется, — написал Гладков.

Ранее в Краснодарском крае фрагменты БПЛА рухнули на проезжую часть в городе Гулькевичи. По данным оперативного штаба региона, в результате никто не пострадал.

До этого в Белгородской области в селе Грузском сдетонировал украинский дрон. Погиб мирный житель. Как уточнил Гладков, от полученных ранений мужчина скончался на месте.

Кроме того, в Белгородской области скончались двое мирных жителей после двух атак беспилотников. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа мужчина умер на месте до приезда врачей, а в селе Белянка Шебекинского округа дрон атаковал частный дом — также погиб один человек.

