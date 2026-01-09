«Серьезные повреждения»: ВСУ атаковали российский город ракетами

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры, никто не пострадал.

Ранее в Краснодарском крае фрагменты БПЛА рухнули на проезжую часть в городе Гулькевичи. По данным оперативного штаба региона, в результате никто не пострадал.

До этого в Белгородской области в селе Грузском сдетонировал украинский дрон. Погиб мирный житель. Как уточнил Гладков, от полученных ранений мужчина скончался на месте.

Кроме того, в Белгородской области скончались двое мирных жителей после двух атак беспилотников. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа мужчина умер на месте до приезда врачей, а в селе Белянка Шебекинского округа дрон атаковал частный дом — также погиб один человек.